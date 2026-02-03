martedì, Febbraio 3, 2026

Per i Jalisse gennaio si conclude con due importanti riconoscimenti

MUSICA
Maurizio
Author: Maurizio
2 min.read

Il mese di gennaio si è chiuso con grandi soddisfazioni e due prestigiosi Premi per i Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci, che si confermano come una delle coppie più longeve e amate della scena musicale italiana.

Venerdì 30 gennaio si è svolta, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, la seconda edizione del Premio Parola d’Oro, dedicato alla promozione della comunicazione positiva empatica e costruttiva. La cerimonia, presentata dal Presidente Claudio David e la giornalista Paola Delli Colli, è stata aperta dai saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura della Regione lazio, On. Simona Baldassarre che ha sottolineato l’importanza della parola come strumento di dialogo, crescita civile e coesione sociale.

Il Premio, nato con l’obiettivo di valorizzare personalità del mondo culturale, istituzionale, artistico e sociale che contribuiscono alla diffusione di valori quali il rispetto, l’inclusione e la responsabilità collettiva, ha premiato i Jalisse per la categoria Musica e Comunicazione Artistica  per aver attraversato la scena musicale con autenticità e passione, utilizzando la musica come linguaggio universale capace di unire generazioni, emozioni e culture diverse.

Sabato 31 gennaio nella suggestiva Sala della Protomoteca del Campidoglio, i Jalisse hanno ricevuto il prestigioso Premio Antenna d’Oro per la Tivvù 2026 – per la coerenza, la passione e l’autenticità dimostrate nel loro percorso artistico. Un cammino segnato da professionalità e rispetto per il pubblico, che testimonia come la televisione possa essere ancora oggi spazio di musica, memoria ed emozioni vere.

Il riconoscimento dedicato ai protagonisti della televisione italiana che si distinguono per talento, professionalità e capacità di comunicare con il pubblico, ideato e condotto dal giornalista Fabrizio Pacifici e promosso dall’On. Fabrizio Santori, segretario d’Aula in Assemblea Capitolina, celebra da quattro anni le eccellenze del piccolo schermo riunendo conduttori, giornalisti, attori e produttori che contribuiscono al successo della televisione italiana, valorizzando il suo ruolo come strumento di intrattenimento e crescita culturale.

Un fine settimana denso di emozioni per Fabio e Alessandra, una coppia che ha saputo nella vita e nella musica, rimanere fedele ai propri principi di indipendenza senza rinunciare a “costruire la propria casa” dedicando tempo ed attenzione alla propria famiglia:

Per chi scrive canzoni come noi – dice Fabio – autori e produttori indipendenti da sempre, è un privilegio ricevere due premi importanti dedicati alla parola e al suo significato e alla presenza in televisione. La comunicazione  che abbiamo sempre curato – chiosa Alessandra –  è stata e sarà sempre volta a trarre il meglio nelle cose belle che la vita ci offre, perché qualsiasi storia accaduta o fantasticata deve essere d’aiuto e da sostegno per chiunque. A noi serve per credere ancora di più in un mondo migliore e a chi ascolta può essere d’aiuto per trasformare un’esperienza negativa in speranza”.

I mille colori di Napoli nel nuovo format The mask su CRC
Maurizio
Maurizio

I mille colori di Napoli nel nuovo format The mask su CRC

CRONACA ITALIANA 0
Al via sabato 7 febbraio il nuovo talk show ...

Febbraio allo SMuRC tra evoluzione, pianeti e creature del passato: il Sistema Museale Rocca di Cave per il Darwin Day (8 febbraio) e il Carnevale...

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Divulgazione scientifica e divertimento intelligente tra visite guidate, spettacoli al planetario e...

Al Teatro Palladium torna Shakespeare Encore con 'Otello nella tempesta'

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Il 19 febbraio alle ore 19.30 al Teatro Palladium...

