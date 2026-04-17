Opera Boat – Omaggio a Mozart. L’Opera naviga sul lago

A 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, la Tuscia con E45 sceglie di non celebrarlo con una commemorazione, ma di rimetterlo in circolo, affidandolo a uno sguardo nuovo, mobile, contemporaneo. Dal 5 all’8 maggio 2026, il Lago di Bolsena e il Porto di Capodimonte diventano così il centro di questo gesto artistico con Opera Boat – Omaggio a Mozart, progetto ideato da E45 che trasforma la musica in esperienza immersiva e il paesaggio in dispositivo narrativo: un invito esplicito — “Naviga l’Opera” — che non è solo un titolo, ma una dichiarazione di metodo: ascoltare Mozart lasciandosi trasportare dall’acqua, dal tempo e dalla percezione.

La scelta più radicale e insieme più poetica del progetto è quella di affidare questo omaggio a una nuova generazione di artisti italiani, tra i 20 e i 35 anni: compositori, cantanti e strumentisti formati nei principali conservatori, già presenti nei circuiti internazionali, ma ancora capaci di muoversi con libertà dentro la tradizione. È a loro che viene consegnata la possibilità di confrontarsi con Mozart, non per riprodurlo, ma per attraversarlo. In questo passaggio si condensa il senso dell’intero progetto: riconoscere che l’eredità di Mozart vive solo se viene messa in tensione, se viene restituita al presente attraverso nuove scritture, nuove voci, nuove sensibilità.

Non è un caso che questo omaggio prenda forma proprio in Italia, terra che segnò profondamente la biografia e la formazione di Mozart. I suoi viaggi italiani — tra Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli — furono momenti decisivi di confronto, apprendimento e trasformazione. Opera Boat si inserisce idealmente in quella traiettoria, riattivando un dialogo tra Mozart e il paesaggio italiano, ma spostandolo in una dimensione contemporanea, intima, esperienziale.

Il cuore del progetto è il battello Fenice, che ogni giorno salpa dal porto di Capodimonte verso l’Isola Bisentina, accogliendo a bordo venti spettatori per volta. Tre repliche quotidiane — alle 17:30, 18:30 e 19:30 — in cui il lago non è sfondo, ma protagonista, parte integrante della drammaturgia, trasformando ogni concerto in un’esperienza.

Le quattro composizioni inedite presentate durante i quattro giorni del progetto offrono altrettante prospettive su Mozart, costruendo un percorso che attraversa memoria, immaginazione e contemporaneità.

Il viaggio musicale prende il via martedì 5 maggio con Constanze Sola di Emanuele Stracchi, un monologo per soprano e clarinetto che immagina il “dopo” la morte di Mozart attraverso lo sguardo della moglie Constanze. Gli interpreti sono il soprano Federica Raja, premiata ai concorsi Zandonai e Donizetti, e il clarinettista Nicolò Nori, talento del Conservatorio S. Cecilia. Mercoledì 6 maggio l’esperienza prosegue con Caro Wolfgang… di Lidia De Migno, un viaggio musicale tra le lettere e i lieder di Mozart, per indagare le sfaccettature della sua personalità. Sul battello, la voce del soprano Jennifer Ciurez, già applaudita all’Opera di Bucarest, dialogherà con la viola di Simona Ruisi, musicista attiva in ambito orchestrale e solistico europeo. Giovedì 7 maggio si entra in una dimensione ironica e moderna con Restart Mozart di Giordano Maselli. Il compositore immagina un risveglio di Mozart ai giorni nostri, tra app di incontri e inquietudini digitali. In scena, il tenore Alexandru Tiba, formatosi presso il conservatorio di S.Cecilia, accompagnato dal clarinetto basso di Nicolò Nori. Il ciclo si conclude venerdì 8 maggio con Il successo di Nannerl di Gilberto Bartoloni, omaggio a Maria Anna Mozart. Il mezzosoprano Simona Ruisi e il chitarrista Riccardo Rettaroli raccontano la storia di una donna che ha scelto una strada diversa dal geniale fratello, riflettendo sul significato profondo di “vivere bene”.

Con Opera Boat, E45 prosegue il percorso di ricerca sul rapporto tra musica e territorio, uscendo dai contesti classici per proporre una nuova relazione tra suono, spazio e spettatore. Il paesaggio lacustre, l’eco delle voci e il ritmo delle onde diventano parte dell’opera, in un intreccio inedito di sensi, tempo e percezione. I concerti si tengono ogni giorno alle ore 17:30, 18:30 e 19:30. La partecipazione è gratuita con prenotazione su Eventbrite, e i posti sono limitati a venti spettatori per replica.



Opera Boat è un progetto di E45, realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, con il patrocinio del Comune di Capodimonte, in collaborazione con Naviga Bolsena – Servizio pubblico di navigazione sul lago di Bolsena e con HF4 – Have Fun For in qualità di media partner

Dal 5 all’8 maggio 2026, a bordo del battello Fenice

Lago di Bolsena (VT), imbarco c/o Naviga Bolsena, Lungolago di Capodimonte

Concerti ore 17:30 / 18:30 / 19:30

ingresso gratuito con prenotazione

Prenotazioni su:https://www.eventbrite.it/e/opera-boat-omaggio-a-mozart-capodimonte-lago-di-bolsena-tickets-1986427922389?aff=oddtdtcreator

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