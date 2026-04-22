Micki torna col nuovo singolo “Limpida”

Roma 22/04/2026 – Nuovo progetto discografico per il cantautore e chitarrista romano

Videoclip (online dal 24 aprile): https://youtu.be/T_wkDIQr1sI?is=jPgkax39nej9-kS_

“Limpida” è il nuovo singolo di MICKI, un brano pop luminoso e sognante che cattura l’istante in cui un’emozione si fa chiara, leggera, inevitabile.

Con influenze soul e disco-soul, “Limpida” si muove in un equilibrio raffinato tra leggerezza e profondità: una trama costruita su chitarra acustica, arricchita da fraseggi jazz-pop e da sonorità calde che ne definiscono l’identità. Il risultato è una canzone pensata per l’estate, ma capace di andare oltre la stagionalità, grazie a un’atmosfera avvolgente e senza tempo.

Pubblicato da Twilight Music e distribuito da The Orchard (Sony Music), il brano racconta quel momento preciso in cui il cuore supera la mente e lascia spazio a una nuova percezione: tutto diventa più semplice, limpido, autentico.

Inserito nel panorama del pop italiano contemporaneo, “Limpida” dialoga con la tradizione cantautorale e si apre a influenze disco e jazz, richiamando per attitudine e atmosfere artisti come Marco Castello, Nu Genea, Alan Sorrenti e Jamiroquai.

“Limpida” è un brano dalle atmosfere leggere e sognanti, costruito su immagini fluide e un senso continuo di movimento», racconta l’artista. La produzione è essenziale ma ritmica, con un groove morbido e ballabile che crea un ambiente caldo e accogliente. È il momento in cui tutto si chiarisce: basta uno sguardo, un sorriso, e la realtà cambia.

Pre-save (multilink): https://orcd.co/dokewqg

Biografia

Micki è il progetto artistico di Michelangelo Piperno (Roma, 25 settembre 1972), chitarrista e compositore con una solida carriera nel panorama musicale italiano.

Inizia a studiare chitarra classica a otto anni con Umberto Incutti e si perfeziona con Aligi Alibrandi e Bruno Battisti D’Amario presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Approfondisce il jazz con Enrico Bracco e partecipa a seminari con Barney Kessel.

Chitarrista solista specializzato nel fingerstyle acustico, si è esibito in importanti festival come Acoustic Guitar Meeting di Sarzana, Un Paese a Sei Corde, Salento Guitar Festival e Cremona Mondomusica, condividendo il palco con artisti internazionali quali Pierre Bensusan e John Jorgenson. Nel 2014 è stato direttore artistico dell’International Guitar Show agli Internazionali BNL d’Italia.

Ha collaborato con Alex Britti, Mauro Pagani, Pino Marino e Roberto Ciotti. Come compositore ha firmato musiche per cinema, teatro e televisione, tra cui Accendi la tua vita per il film Confusi e felici, Le mani della libertà per il Balletto di Roma e la colonna sonora del cortometraggio Stop!, selezionato ai David di Donatello 2021.

Ha inoltre realizzato musiche per il museo ilCartastorie – Archivio storico del Banco di Napoli, progetto premiato con l’Europa Nostra Award 2017.

Le sue produzioni sono presenti nella library internazionale APM Music e sul canale dell’etichetta CandyRat Records. Ha presentato i suoi lavori all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Svolge anche attività didattica presso i Conservatori di Teramo e L’Aquila ed è docente all’Acoustic Guitar Village di Cremona. Collabora con riviste specializzate e ha pubblicato manuali didattici per diverse case editrici.

Link

Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Micki_Piperno

TikTok: https://www.tiktok.com/@musicproject8

Instagram: https://www.instagram.com/micki_musicproject

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6Cdhm51U1vDWpUePGZHoGz