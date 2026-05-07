Castel Di Sangro – Al via Muovi l’estate,grande successo per il 16° Torneo Nazionale Calcio Giovanile

Sono passati ben sedici anni dal primo torneo nazionale calcio giovanile le emozioni di sempre la gioia dei piccoli calciatori, la spensieratezza dei genitori, in un posto meraviglioso incontaminato quale Castel Di Sangro che si conferma “Capitale dello sport” e rilancia con una stagione estiva strutturata, diffusa e ad alta intensità agonistica. Al via “Muovi l’estate” che si articola su tre tornei principali che coinvolgono l’intero comprensorio, attivando impianti, associazioni e flussi di atleti provenienti da tutta Italia.

Con il patrocinio del comune di Castel Di Sangro, del Comitato Nazionale Italiano Fair Play del presidente Ruggero Alcanterini, dell’ASI Comitato Regionale Lazio del presidente Roberto Cipolletti , il fine settimana appena trascoroso ha visto protagonista tutte le società provenienti da più regioni d’Italia, le società dilettantistiche del territorio con la consueta sfilata centro città per poi entrare nello stadio Teofilo Patini per la cerimonia di apertura. Alla presenza dell’amministrazione comunale del Sindaco diCastel di Sangro Angelo Caruso, del vice SindacoFranco Castellano, del presidente del Consiglio comunale Anna Rita Cimini, si è dato il via ufficialmente a “Muovi L’Estate” e al 16° Torneo Nazionale Calcio Giovanile Castel di Sangro. Cerimonia nella quale è stato evidenziato l’importanza dello sport quale mezzo di aggregazione informazione e inclusione sociale.

Presenti oltre 40 gruppi squadra con società provenienti da più regioni d’Italia, emozionante come sempre lo spettacolo piromusicale che ha chiuso la prima giornata.Un fine settimana pregno di emozioni dove il fair play il sano divertimento la fatta da padrona.