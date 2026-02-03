martedì, Febbraio 3, 2026

Latte, Confeuro: "Bene campagna Ministero ma serve educazione alimentare a scuole"

Latte, Confeuro: “Bene campagna Ministero ma serve educazione alimentare a scuole”

“Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, apprezza l’iniziativa del Ministro Lollobrigida, legata alla campagna educativa nelle scuole volta a contrastare la demonizzazione del settore lattiero-caseario, che in passato ha causato gravi danni e disagi ai piccoli e medi allevatori. Un comparto che Confeuro tutela quotidianamente, battendosi per la difesa dei diritti e della dignità del lavoro agricolo. Si tratta di un’iniziativa importante e significativa che, tuttavia, non può e non deve restare un intervento spot. Da tempo Confeuro chiede alle istituzioni di affrontare questi temi in modo educativo e pedagogico, ma soprattutto costante e strutturale. Per questo riteniamo fondamentale avviare percorsi continuativi che coinvolgano in maniera diretta le nuove generazioni all’interno degli istituti scolastici. Confeuro ribadisce la necessità di introdurre nelle scuole primarie una nuova materia di Educazione Alimentare, finalizzata a formare i cittadini di domani su due pilastri fondamentali: la sicurezza alimentare e la tutela dell’ambiente. A nostro giudizio, solamente attraverso una corretta informazione sarà possibile innalzare il livello di conoscenza della popolazione, prevenire e contrastare le malattie legate a una cattiva alimentazione, tutelare le produzioni agricole locali, il Made in Italy e la dieta mediterranea, difendere l’ambiente e, non da ultimo, ridurre gli sprechi alimentari futuri”.

Così, in una nota, Andrea Tiso, Presidente nazionale Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei.

