Fiumicino. Taxi estate: 34 in più per ridurre le attese all’aeroporto

Più taxi da maggio a ottobre: l’obiettivo è ridurre le attese soprattutto all’aeroporto
A Fiumicino arrivano 34 licenze taxi stagionali per l’estate 2026. Il Comune punta a ridurre i tempi di attesa, soprattutto nelle aree più trafficate come l’aeroporto Leonardo da Vinci, dove nei mesi turistici la domanda cresce in modo significativo.
Le autorizzazioni avranno carattere sperimentale e non continuativo: potranno essere utilizzate tra il 1° maggio e il 31 ottobre, per un massimo complessivo di 12 mesi. Non saranno cedibili né trasformabili in licenze permanenti.
Nel dettaglio, 14 licenze saranno assegnate su vetture di riserva già disponibili. Le altre 20 licenze taxi stagionali potranno essere richieste dagli aventi diritto.
Le domande dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ufficiale del Comune entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Secondo quanto dichiarato dall’assessore al Trasporto Pubblico Locale, Angelo Caroccia, l’obiettivo è
“dare una risposta concreta all’aumento della domanda di mobilità nei mesi estivi”, in un territorio caratterizzato da forte vocazione turistica e dalla presenza dell’aeroporto Leonardo da Vinci.
La misura viene definita sperimentale: servirà a monitorare l’andamento del servizio e valutare eventuali interventi futuri.
Per cittadini e turisti il cambiamento è immediato: più taxi disponibili nei periodi di punta, con possibili riduzioni dei tempi di attesa soprattutto nelle zone ad alta domanda, come aeroporto e litorale.
Il provvedimento si inserisce in un contesto di crescita strutturale dello scalo di Fiumicino, che oggi supera i 50 milioni di passeggeri e punta, secondo i piani di sviluppo, a raddoppiare nei prossimi anni.