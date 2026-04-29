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Fiumicino. Taxi estate: 34 in più per ridurre le attese all’aeroporto

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Più taxi da maggio a ottobre: l’obiettivo è ridurre le attese soprattutto all’aeroporto

A Fiumicino arrivano 34 licenze taxi stagionali per l’estate 2026. Il Comune punta a ridurre i tempi di attesa, soprattutto nelle aree più trafficate come l’aeroporto Leonardo da Vinci, dove nei mesi turistici la domanda cresce in modo significativo.

Le autorizzazioni avranno carattere sperimentale e non continuativo: potranno essere utilizzate tra il 1° maggio e il 31 ottobre, per un massimo complessivo di 12 mesi. Non saranno cedibili né trasformabili in licenze permanenti.

Nel dettaglio, 14 licenze saranno assegnate su vetture di riserva già disponibili. Le altre 20 licenze taxi stagionali potranno essere richieste dagli aventi diritto.

Le domande dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ufficiale del Comune entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore al Trasporto Pubblico Locale, Angelo Caroccia, l’obiettivo è

“dare una risposta concreta all’aumento della domanda di mobilità nei mesi estivi”, in un territorio caratterizzato da forte vocazione turistica e dalla presenza dell’aeroporto Leonardo da Vinci.

La misura viene definita sperimentale: servirà a monitorare l’andamento del servizio e valutare eventuali interventi futuri.

Per cittadini e turisti il cambiamento è immediato: più taxi disponibili nei periodi di punta, con possibili riduzioni dei tempi di attesa soprattutto nelle zone ad alta domanda, come aeroporto e litorale.

Il provvedimento si inserisce in un contesto di crescita strutturale dello scalo di Fiumicino, che oggi supera i 50 milioni di passeggeri e punta, secondo i piani di sviluppo, a raddoppiare nei prossimi anni.

In questo scenario, il tema del servizio taxi non riguarda solo i picchi stagionali ma la capacità complessiva del territorio di reggere l’aumento dei flussi

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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