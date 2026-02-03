PASSO CORESE: COCAINA E HASHISH IN CASA: I CARABINIERI ARRESTANO UN 62ENNE

I Carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 62 anni, residente in zona e incensurato, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito della quotidiana e costante attività di controllo del territorio svolta dall’Arma, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’arresto è scaturito da una mirata attività di polizia giudiziaria volta al contrasto del traffico di droga. Nel corso del servizio, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, all’interno della quale sono state rinvenute diverse quantità di sostanze stupefacenti. In particolare, sono stati sequestrati circa 63 grammi di cocaina, suddivisi in più involucri, e oltre 107 grammi di hashish.

Durante le operazioni sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati vari utensili da taglio con tracce di sostanza stupefacente, verosimilmente utilizzati per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Contestualmente, nei confronti dell’arrestato, è stato eseguito anche il sequestro amministrativo cautelare di diverse armi, regolarmente detenute.

Dell’arresto è stata informata l’Autorità Giudiziaria competente, che ha disposto la traduzione dell’uomo presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.