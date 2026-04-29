Primi punti a Imola per Fascicolo

Ha preso ufficialmente il via dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il Campionato Italiano Gran Turismo GT3 Sprint che vede Beppe Fascicolo tra i protagonisti insieme al compagno di squadra, il russo Alexey Denisov. Il pilota veneto, portabandiera del team Stratia Motorsport, impegnato nella classe Am, ha affrontato una gara molto dura, ma allo stesso tempo ricca di soddisfazioni conquistando i primi punti della stagione. Fascicolo ha trovato fin da subito il feeling giusto con la sua Mercedes AMG GT3 ed è riuscito a tenere testa a una concorrenza agguerrita e di elevata qualità tecnica.

Le Qualifiche non hanno regalato troppo margine a Fascicolo e Denisov, ma nonostante la posizione di partenza non favorevole, il duo è riuscito a offrire una prestazione brillante in entrambi i round, conquistando punti preziosi e dimostrando prestazioni che lanciano segnali incoraggianti per la buona riuscita della stagione. Il sesto posto in Gara 1 e il nono posto in Gara 2 rappresentano solide fondamenta su cui gettare le basi. Anche considerando il fatto che Imola non rappresentava certamente la pista favorita per il pilota veneto.

“Imola è un circuito sicuramente difficile dove conta tanto l’esperienza, comunque abbiamo fatto una buona qualifica”, conferma Fascicolo.

Il pilota è consapevole dell’elevato livello degli avversari, ma non è certo tipo da farsi intimidire: “Il livello di questo campionato è molto elevato e sarà veramente competitivo. Non sarà facile guadagnare posizioni quest’anno. Comunque, grazie alla costanza e all’attenzione, soprattutto durante le fasi più concitate delle gare, siamo riusciti a portare a casa risultati buoni in entrambe le prove. Ci siamo tenuti fuori dai guai, abbiamo evitato impatti e portato a casa punti in entrambe le gare. Questo ci ha permesso di guadagnare punti in classifica”.

Prossima tappa a Vallelunga, dal 22 al 24 maggio, poi Mugello, dal 24 al 26 luglio, e poi il gran finale a Monza, dal 9 all’11 ottobre.

“Vedremo come andrà a Vallelunga: è una pista sulla quale di solito riesco a esprimermi in maniera positiva”, ha concluso Beppe.