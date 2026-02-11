L’Aquila 2026, una grande avventura per Rieti. Venerdì al Flavio Vespasiano “Un sogno a Istanbul” con Maddalena Crippa, Maximilian Nisi, Mario Incudine e Adriano Giraldi

Presentazione di “Un sogno a Istanbul” nell’ambito della stagione teatrale 2026 del Flavio Vespasiano

L’Aquila 2026, una grande avventura per Rieti. Nell’ambito della stagione teatrale del Flavio Vespasiano venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 21.00 andrà in scena “Un sogno a Istanbul”, tratto dal celebre romanzo La cotogna di Istanbul di Paolo Rumiz, con adattamento teatrale di Alberto Bassetti.

In scena un cast di grande prestigio composto da Maddalena Crippa, Maximilian Nisi, Mario Incudine e Adriano Giraldi, per un racconto intenso e suggestivo che intreccia amore, viaggio e destino.

Lo spettacolo narra la storia di Max e Maša, un amore nato sullo sfondo dei Balcani del dopoguerra. Maximilian von Altenberg, ingegnere austriaco, incontra a Sarajevo la misteriosa Maša Dizdarević: una donna austera e selvaggia, segnata dalla vita e dalla distanza. Tra i due nasce un sentimento profondo che resta sospeso nel tempo, fino a ritrovarsi anni dopo, quando l’amore finalmente si accende e diventa il motore di un viaggio iniziatico nei luoghi dell’anima.

Da questa relazione prende forma un racconto teatrale “avvolgente come una storia narrata intorno al fuoco”, capace di trascinare lo spettatore in un percorso che è insieme rito, scoperta e resurrezione, attraversando paesaggi reali e interiori, memorie, sogni e desideri.

Dal best seller di Paolo Rumiz, Alberto Bassetti trae un testo di grande forza evocativa, che restituisce tutta la poesia e la profondità del romanzo, trasformandolo in un’esperienza scenica intensa e coinvolgente.

Con “Un sogno a Istanbul” prosegue una stagione teatrale che si conferma di alto profilo artistico e culturale, confermando il ruolo del Teatro Flavio Vespasiano, monumento nazionale, come punto di riferimento per la vita culturale della città e del territorio.

Biglietti Intero € 28,00 Ridotto € 25,00 Under 30 € 10,00 Terzo ordine € 15,00

Biglietti in vendita presso il botteghino del Teatro e online su www.ticketone.it (oltre diritto di prevendita).

Botteghino Venerdì 20 febbraio: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Venerdì 6 marzo: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00