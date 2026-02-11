mercoledì, Febbraio 11, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

INTERCETTATO CON LENZUOLA ED ASCIUGAMANI INTRISI DI COCAINA ED EROINA: ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
redazione
Author: redazione
1 min.read

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio, si comunica quanto segue.

Nella giornata di martedì 03 febbraio, a seguito di mirati servizi svolti congiuntamente da personale della Polizia di Stato delle Squadre Mobili di Viterbo e Pesaro – Urbino, volti al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, un cittadino extracomunitario è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di droga.

In particolare, l’uomo di 57 anni, residente in provincia, è stato intercettato all’esito di un’apposita attività di osservazione, nel momento in cui un corriere gli ha consegnato due voluminose scatole sospette al cui interno sono state rinvenuti un gran numero di asciugamani e lenzuola perfettamente piegati ed imbustati.

I successivi approfondimenti investigativi, svolti unitamente a personale specializzato del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, hanno consentito di verificare che i teli erano imbevuti di cocaina ed eroina, mediante un procedimento chimico utile a sviare eventuali controlli nel corso del viaggio.

Lo straniero, al termine degli atti di rito, è stato posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti tecnici, che saranno espletati dal Servizio Polizia Scientifica di Roma, finalizzati a verificare la quantità effettiva di stupefacente presente sui materiali sequestrati.

Previous article
L’Aquila 2026, una grande avventura per Rieti. Venerdì al Flavio Vespasiano “Un sogno a Istanbul” con Maddalena Crippa, Maximilian Nisi, Mario Incudine e Adriano Giraldi
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Giochi 2026, Italia d’argento nella staffetta mista di Biathlon. Bronzo di Dalmasso nello snowboard

SPORT redazione - 0
Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono protagonisti di una prova eccezionale su ogni fronte. Prima medaglia olimpica, invece, per la...
Read more

Giochi 2026, bronzo nella discesa di sci per Sofia Goggia

SPORT redazione - 0
L'oro è stato conquistato dalla statunitense Breezy Johnson in 1'36"10, mentre l'argento è della tedesca Emma Aicher, dietro di soli 4 centesimi di Erika Primavera CORTINA – Sofia...
Read more

Chi gareggia e a che ora: il programma olimpico prima della cerimonia d’apertura

SPORT redazione - 0
Alle 20 luci a San Siro. Ma prima ci sono, di nuovo, Constantini e Mosane nel curling, due match femminili di hockey su ghiaccio,...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

L’Aquila 2026, una grande avventura per Rieti. Venerdì al Flavio Vespasiano “Un sogno a Istanbul” con Maddalena Crippa, Maximilian Nisi, Mario Incudine e Adriano...

RIETI e PROVINCIA 0
Presentazione di “Un sogno a Istanbul” nell'ambito della stagione...

PASSO CORESE: SICUREZZA NELLE SCUOLE

RIETI e PROVINCIA 0
I CARABINIERI ARRESTANO UNO STUDENTE E SEQUESTRANO DROGA E...

Amore, Audacia e Seduzione: nasce “Che fico San Valentino” all’Ambrosia Restaurant & Bar

PRIMO PIANO 0
Il cocktail per celebrare l'amore firmato da Maurizio Zuddio Roma...

Articoli più letti

L’Aquila 2026, una grande avventura per Rieti. Venerdì al Flavio Vespasiano “Un sogno a Istanbul” con Maddalena Crippa, Maximilian Nisi, Mario Incudine e Adriano...

RIETI e PROVINCIA 0
Presentazione di “Un sogno a Istanbul” nell'ambito della stagione...

PASSO CORESE: SICUREZZA NELLE SCUOLE

RIETI e PROVINCIA 0
I CARABINIERI ARRESTANO UNO STUDENTE E SEQUESTRANO DROGA E...

Amore, Audacia e Seduzione: nasce “Che fico San Valentino” all’Ambrosia Restaurant & Bar

PRIMO PIANO 0
Il cocktail per celebrare l'amore firmato da Maurizio Zuddio Roma...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)