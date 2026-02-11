mercoledì, Febbraio 11, 2026

PASSO CORESE: SICUREZZA NELLE SCUOLE

RIETI e PROVINCIA
I CARABINIERI ARRESTANO UNO STUDENTE E SEQUESTRANO DROGA E UN TIRAPUGNI

I Carabinieri della Stazione di Passo Corese, unitamente ai militari della Stazione di Collevecchio e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei pressi degli istituti scolastici “Statista Aldo Moro” e “Lorenzo Rocci” di Passo Corese, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, armi e oggetti atti ad offendere.

L’attività, pianificata a seguito delle segnalazioni pervenute dai dirigenti scolastici e inserita in un più ampio dispositivo di tutela della sicurezza degli studenti, si è svolta anche lungo le principali linee di trasporto pubblico utilizzate dai giovani pendolari provenienti dai comuni limitrofi.

Nel corso dei controlli effettuati a bordo di un autobus di linea diretto agli istituti scolastici, i militari hanno rinvenuto sostanza stupefacente del tipo hashish nella disponibilità di uno studente minorenne, che aveva tentato di disfarsene alla vista dei Carabinieri. Le successive attività di perquisizione domiciliare hanno consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e la pesatura, nonché numerosi oggetti da taglio, tra cui coltelli e utensili potenzialmente offensivi. Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile, collocato presso il Centro di Prima Accoglienza di Roma.

Nel corso delle attività di perquisizione e controllo, effettuate anche mediante l’utilizzo di metal detector in dotazione ai militari nei pressi della scuola “Aldo Moro”, è stato inoltre rinvenuto e sequestrato un tirapugni in metallo.

L’operazione odierna si inserisce in un percorso di costante attenzione che l’Arma dei Carabinieri dedica al mondo scolastico, attraverso servizi mirati e continuativi volti a prevenire fenomeni di devianza giovanile, spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di armi improprie, garantendo una presenza concreta e rassicurante sul territorio.

L’Arma dei Carabinieri continuerà a svolgere servizi analoghi su tutto il territorio, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche e le famiglie, con l’obiettivo di promuovere sicurezza, legalità e fiducia tra i giovani cittadini.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

Amore, Audacia e Seduzione: nasce “Che fico San Valentino” all’Ambrosia Restaurant & Bar
