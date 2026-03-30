Il The Sense Experience Resort 5*L riapre il 16 Aprile



Un ecosistema di esperienze tra relax, alta cucina e nuove visioni dell’accoglienza

La primavera in Maremma segna il ritorno alla bellezza autentica, tra paesaggi incontaminati, profumi mediterranei e atmosfere sospese tra terra e mare. È in questo scenario che il The Sense Experience Resort 5*L riapre le sue porte il prossimo 16 aprile, inaugurando una nuova stagione all’insegna dell’ospitalità esperienziale, del benessere e di un lusso contemporaneo, discreto e profondamente connesso con l’ambiente naturale.

Situato nel Golfo di Follonica, immerso in una pineta secolare e affacciato su un mare cristallino, il resort rappresenta una destinazione d’eccellenza per chi desidera vivere un soggiorno rigenerante, dove ogni dettaglio è pensato per stimolare i sensi e favorire un’autentica riconnessione con sé stessi.

Inserito tra le 100 eccellenze italiane e forte della certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council), il resort si distingue per un approccio concreto e misurabile alla sostenibilità, che permea ogni aspetto dell’esperienza: dalla tutela dell’ecosistema dunale e della pineta, all’utilizzo di materiali naturali e a basso impatto, fino a una gestione attenta delle risorse e alla valorizzazione delle filiere locali.

A rendere ancora più autentica l’esperienza è la conduzione familiare, che si traduce in una cultura dell’ospitalità fatta di attenzione sincera, cura del dettaglio e capacità di creare un legame genuino con ogni ospite. Un lusso contemporaneo, quindi, che non ostenta ma si esprime attraverso armonia, rispetto e identità.

Le camere e le suite, caratterizzate da design elegante, materiali sostenibili e ampie vetrate, dialogano armoniosamente con il paesaggio circostante, offrendo un’esperienza di soggiorno raffinata e immersiva. Gli spazi interni ed esterni sono concepiti per dissolvere i confini tra architettura e natura, lasciando entrare luce, profumi e suoni del territorio.

Tra i servizi esclusivi, spiccano numerose esperienze dedicate al benessere e allo spost, pensate per ristabilire equilibrio e armonia, e alla scoperta del territorio ideali per vivere momenti dinamici in un contesto di straordinaria bellezza.

All’interno di questo ecosistema prende vita Sala Aura, la nuova proposta del resort: uno spazio progettato per reinterpretare il concetto di meeting in chiave scenografica, immersiva e non convenzionale. Con i suoi 120 metri quadrati e una capienza fino a 250 partecipanti, Sala Aura non è semplicemente una sala meeting, ma un vero e proprio palcoscenico funzionale, dove ogni evento trova la propria grammatica espressiva e si integra in modo fluido con il contesto naturale circostante.

Armonia con l’ambiente, gestione intelligente degli spazi, cura sartoriale degli allestimenti e una forte sensazione di privacy definiscono un’idea di lusso misurato e contemporaneo, in cui estetica e funzionalità convivono in perfetto equilibrio.

Sala Aura è la cornice ideale per meeting riservati ad alto contenuto strategico, gala dinner e banchettistica di prestigio in cui mise en place e regia diventano parte integrante dello storytelling, workshop e presentazioni con set-up flessibili, oltre a celebrazioni ed eventi corporate che richiedono eleganza, identità e una cura sartoriale di ogni dettaglio. In un mercato in cui l’evento è sempre più uno strumento di posizionamento, Sala Aura offre coerenza tra contenuto, contesto e percezione.

Con l’apertura della nuova stagione, il The Sense Experience Resort rinnova la propria visione di ospitalità come esperienza autentica, in cui natura, sostenibilità e cultura dell’accoglienza si intrecciano in modo armonico. Un luogo dove il tempo rallenta, gli spazi si fanno racconto e ogni soggiorno si trasforma in un percorso personale, da vivere e ricordare. Tra innovazione e radici, il resort si conferma così una destinazione capace di interpretare il lusso contemporaneo con sensibilità, identità e uno sguardo rivolto al futuro.