Glamour: viaggiare sicuri anche nei contesti più complessi



Il Direttore Generale Nicola Bonacchi: “Trasformiamo la complessità in opportunità, garantendo sicurezza e valore ai viaggiatori”

In uno scenario internazionale sempre più complesso e in continua evoluzione, Glamour(www.glamourviaggi.it), tour operator e specialista della biglietteria aerea, consolida il proprio posizionamento come partner affidabile per agenzie di viaggio e clienti finali. A sottolinearlo è il Direttore Generale Nicola Bonacchi, che evidenzia come l’azienda stia affrontando le sfide globali puntando su flessibilità, personalizzazione e una solida rete di relazioni con fornitori e compagnie aeree.

In particolare, l’attuale instabilità di alcune aree strategiche per il turismo internazionale richiede capacità di adattamento, rapidità decisionale e una gestione attenta delle esigenze dei viaggiatori. “La situazione attuale in Medio Oriente è caratterizzata da una notevole fluidità, con continui cambiamenti nelle politiche dei vettori aerei e delle strutture alberghiere. In questo contesto complesso, Glamour ha sempre messo al primo posto le esigenze delle agenzie di viaggio e dei loro clienti, impegnandosi a garantire un servizio di alta qualità e continuità”, afferma Nicola Bonacchi.

Per rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori, Glamour ha rafforzato la propria offerta puntando su programmazione anticipata e controllo dei costi. “Il prodotto Glamour Estate 2026 non comprende nelle partenze fisse le compagnie del golfo ed è stato negoziato ad ottobre 2025. Questo ci permette di avere partenze fisse verso Kenya, Zanzibar, Bali, Messico con tariffe che non subiranno l’incremento e sulle quali siamo certi di garantire la massima flessibilità ai nostri clienti”.

Un approccio che si traduce in vantaggi concreti anche in un contesto di aumento dei costi: “Le quote volo per l’Estate 2026 a partenza fissa sono state negoziate nell’autunno scorso e non subiranno rincari”.

La capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato rappresenta uno dei principali punti di forza dell’operatore. “Chi sceglie Glamour è consapevole di scegliere un operatore Tailor Made con grande esperienza nella biglietteria aerea. Grazie all’esperienza maturata nella direzione ‘Consolidatore’ formiamo continuamente le nostre risorse del booking Tour Operator per offrire sempre la migliore offerta di voli”, dichiara il Direttore Generale.

Parallelamente, emergono nuovi trend di viaggio: “Stiamo assistendo a un’esplosione di interesse per alcune destinazioni emergenti… L’Africa è in prima linea, con Kenya, Tanzania e Namibia… Il Canada e la Corea del Sud stanno guadagnando popolarità. Inoltre, prevediamo un aumento della domanda per gli Stati Uniti, grazie alla favorevole situazione del cambio Euro/dollaro”.

In un contesto di incertezza, il valore aggiunto di un tour operator strutturato diventa determinante. “La forza di lavorare con un Tour Operator come Glamour è quello di poter contare prima della partenza su un team di grande esperienza e durante il viaggio su un servizio H24 sempre in grado di proporre una soluzione e prendere la decisione per il cliente trasformando ogni criticità in opportunità”.

Un esempio concreto arriva dalla gestione delle recenti tensioni internazionali: “Durante lo scoppio della guerra in Medio Oriente siamo riusciti a rimpatriare tutti i nostri clienti entro il 10 marzo, evidenziando intervento tempestivo e grande orientamento al cliente”.

Tra gli elementi chiave indicati da Nicola Bonacchi per affrontare il futuro emergono flessibilità, comunicazione e qualità dei partner: “Flessibilità ed adattabilità, trasparenza nella comunicazione, network di fornitori affidabili”.

Particolare attenzione è dedicata anche al rapporto con le agenzie di viaggio: “Mantenere una comunicazione chiara e trasparente è uno dei pilastri di Glamour. Da inizio anno abbiamo attivato giornate di incontri e formazione basate sull’ascolto”.

Nel medio-lungo periodo, Il Direttore Generale è chiaro sul ruolo crescente del settore: “In questo periodo storico, è emerso con chiarezza quanto sia fondamentale affidarsi a organizzazioni strutturate. Scegliere di viaggiare con un tour operator significa intraprendere un viaggio con la certezza di avere un partner fidato pronto a fornire assistenza e supporto in ogni fase dell’esperienza”.

Una visione che conferma come, in un mercato sempre più complesso, competenza, affidabilità e capacità di adattamento rappresentino i veri fattori distintivi per costruire esperienze di viaggio di valore.