Tursi, dove ogni vicolo è una storia da vivere



Dalle meraviglie del centro storico ai viaggi tra mare, montagna e borghi senza tempo

Nel cuore della Basilicata, Tursi si rivela come una destinazione capace di sorprendere, incantare e coinvolgere fin dal primo sguardo. Qui il tempo sembra rallentare davvero, lasciando spazio alla scoperta di scorci suggestivi, silenzi carichi di storia e tradizioni che continuano a vivere nella quotidianità del borgo. Passeggiare tra i suoi vicoli significa immergersi in un’atmosfera autentica, fatta di panorami che si aprono all’improvviso e racconti antichi che affiorano ad ogni angolo. A rendere l’esperienza ancora più completa è la possibilità di viverla dall’interno, scegliendo come punto di partenza Casa Vacanze da Carmine, situata nel centro dell’abitato. Una soluzione che unisce comfort e posizione strategica, permettendo di avere tutto a portata di mano e di sentirsi parte della vita del paese, più che semplici visitatori.

Camminare per il centro storico di Tursi significa lasciarsi avvolgere da un’atmosfera autentica e senza tempo, dove ogni passo racconta qualcosa. I vicoli stretti e silenziosi si intrecciano tra loro come un labirinto di pietra, aprendo all’improvviso scorci panoramici sorprendenti che si affacciano sulla valle e sul paesaggio circostante. Si ha la sensazione di entrare lentamente nel ritmo del borgo, quasi diventandone parte. È una dimensione intima e genuina, fatta di dettagli quotidiani, ritmi lenti e incontri spontanei, che permette di vivere il paese non da turisti, ma come abitanti temporanei, anche solo per il tempo di una passeggiata.

Ma Tursi non è solo un borgo da vivere, è anche un punto di partenza privilegiato per esplorare un territorio sorprendentemente ricco e variegato. In pochi chilometri si passa dalle acque limpide del Mar Ionio, perfette per giornate di relax e tramonti sul mare, ai paesaggi selvaggi e incontaminati del Parco Nazionale del Pollino, il più grande parco nazionale d’Italia, dove tra boschi e montagne si può incontrare il pino loricato, simbolo antico e quasi “leggendario” di queste terre.

La posizione strategica di Tursi permette inoltre di raggiungere in meno di un’ora luoghi iconici come Matera, celebre in tutto il mondo per i suoi Sassi, abitazioni scavate nella roccia abitate fin dalla preistoria e oggi patrimonio UNESCO. Non tutti sanno che Matera è stata anche set naturale di numerosi film internazionali, trasformandosi in una vera e propria “Gerusalemme del cinema” come definita da qualcuno. Da qui è facile sconfinare anche nelle vicine Puglia e Calabria, rendendo ogni giornata diversa dalla precedente: si può fare colazione tra i vicoli di un borgo lucano, pranzare vista mare e concludere la giornata tra montagne e tradizioni. Un territorio che sorprende proprio per la sua varietà e per quella sensazione rara di poter attraversare paesaggi, culture e storie completamente diverse nel giro di poche ore.

Nei dintorni, il fascino continua con luoghi carichi di storia, poesia e mistero, come Valsinni, un borgo che sembra sospeso nel tempo, dominato dall’imponente Castello Baronale che ancora oggi veglia sulle case sottostanti come un custode silenzioso. Valsinni è indissolubilmente legata alla figura di Isabella Morra, una delle voci più intense e drammatiche della letteratura del XVI secolo. Nobile e colta, Isabella visse una vita segnata dall’isolamento proprio in quel castello, dove scrisse poesie di straordinaria sensibilità che raccontano solitudine, desiderio di libertà e un amore mai pienamente vissuto. La sua vicenda si concluse tragicamente: fu infatti uccisa dai fratelli, secondo la tradizione, per questioni d’onore legate a rapporti considerati “inappropriati” per l’epoca. Una curiosità affascinante è che i suoi versi, scritti in segreto e ritrovati solo dopo la sua morte, sono oggi considerati tra le testimonianze più autentiche della condizione femminile nel Rinascimento italiano. Passeggiando per Valsinni, è possibile percepire ancora oggi questa atmosfera sospesa, come se le sue parole fossero rimaste impresse tra le pietre del borgo. Ogni anno, inoltre, il paese le dedica eventi culturali e rievocazioni storiche che riportano in vita la sua storia, trasformando Valsinni in un luogo dove letteratura, memoria e paesaggio si intrecciano in modo unico e suggestivo.

Non mancano inoltre le affascinanti comunità Arbëreshë, testimonianza viva e straordinariamente attuale della cultura albanese arrivata in queste terre oltre 500 anni fa. Queste comunità nacquero tra il XV e il XVI secolo, quando intere popolazioni fuggirono dall’Albania a seguito dell’avanzata ottomana guidata da Giorgio Castriota Scanderbeg, trovando rifugio nel Sud Italia e in Basilicata. Ancora oggi, alcuni borghi conservano con orgoglio lingua, tradizioni e riti antichissimi: si parla ancora l’arbërisht, una lingua di origine albanese tramandata oralmente di generazione in generazione, e molte celebrazioni religiose seguono il rito bizantino-greco, diverso da quello latino, con liturgie suggestive e ricche di simbolismo. Passeggiando in questi paesi si possono notare dettagli affascinanti: le chiese con iconostasi dorate che separano il presbiterio, i costumi tradizionali femminili indossati ancora durante le feste, e le processioni che uniscono spiritualità e senso di comunità in modo profondamente identitario. Tra i centri più rappresentativi del territorio spiccano borghi come San Paolo Albanese e Ginestra, piccoli ma ricchissimi di storia, dove il tempo sembra essersi fermato e le tradizioni non sono folclore, ma vita quotidiana. Una curiosità affascinante è che in molte di queste comunità i cognomi, i canti popolari e persino alcune ricette tipiche conservano ancora oggi influenze dirette dell’Albania medievale, creando un ponte culturale unico in Europa. Visitare questi luoghi significa entrare in una cultura che ha saputo attraversare i secoli senza perdere la propria identità.

Tursi e i suoi dintorni rappresentano un viaggio tra bellezza, storia e identità. In questo contesto si inserisce Casa Vacanze da Carmine, una soluzione ideale per chi cerca comfort, posizione strategica e un’esperienza genuina. Situata nel centro storico, la struttura offre tutti i servizi a portata di mano: un supermercato proprio sotto casa, un ristorante a pochi passi e la colazione inclusa al bar, per iniziare ogni giornata con semplicità e gusto. Ogni ospite può vivere così i ritmi della città e sentirsi parte integrante della comunità. Basta solo arrivare… e lasciarsi sorprendere.

Prezzi a partire da Euro 60,00