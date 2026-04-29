Costa degli Etruschi, paradiso per gli amici a 4 zampe



Andare al museo in compagnia degli amici pelosetti? In Toscana si può, ecco dove

La Costa degli Etruschi è una destinazione perfetta per chi vuole organizzare una vacanza formato famiglia insieme al proprio animale domestico. Sono tanti, infatti, i suggerimenti per meravigliose passeggiate con cani al seguito sia a contatto con la natura sia alla scoperta di incantevoli borghi, ma anche le possibilità di accedere a musei, parchi di divertimento e luoghi di ristoro accoglienti con proposte pensate per gli amici a quattro zampe. Per il soggiorno l’Antico Podere San Francescoe il Residence Borgo Verde si propongono con offerte in appartamenti dotati di giardino privato, ideali per gli amici pelosetti che hanno tutti i comfort dedicati.

Quando si parla di un soggiorni in Toscana con tutta la famiglia non ci si dimentica che la ragione è estremamente accogliente per quel che riguarda gli amici a 4 zampe, offrendo un ricco ventaglio di possibilità che siano strutture ricettive, spiagge attrezzate, parchi con accessi consentiti, possibilità di visitare anche musei con cani al seguito. Tutto per rendere felici noi e loro, ad incominciare da Bibbona e Cecina, due località a poca distanza l’una dall’altra tra le più rinomate della Costa degli Etruschi. Qui i cani sono ammessi nella spiaggia di Marina di Bibbona e alla Bau Beach di Marina di Cecina e, dopo aver visitato le due cittadine e i relativi centri storici, si può raggiungere il centro faunistico Parco Gallorose di Cecina: la visita alla zona zoologica con gli animali selvatici e la fattoria didattica è una di quelle belle esperienze che si possono condividere con tutta la famiglia. Come quella al Parco divertimenti Cavallino Matto: al suo interno i cani di piccola e media taglia sono i benvenuti, ma non possono chiaramente accedere alle attrazioni, al PalaVerde e alla Fantasy Arena e devono essere tenuti al guinzaglio. Il Cavallino Matto è ideale per grandi e piccoli, offre divertenti attrazioni, alcune più tranquille adatte ai piccolissimi altre più dinamiche, tantissimi spettacoli per tutta la famiglia, mini golf, ristoranti e punti ristoro. Per una rilassante passeggiata vale la pena visitare due caratteristici borghi nelle vicinanze, ovvero Castagneto Carducci e Bolgheri. Insieme al fedele amico si può tranquillamente curiosare tra le vie di Castagneto che si sviluppano intorno al castello medievale e al Palazzo Comunale e passare davanti alla casa in cui il poeta Giosuè Carducci trascorse la sua infanzia. A Bolgheri, invece, dopo aver attraversato il lungo e suggestivo viale dei Cipressi reso immortale dal grande poeta, si rimane incantati dal fiabesco castello in mattoni rossi da cui si apre la visita al grazioso centro storico. Qui sono numerosi i ristoranti dove sono ammessi i cani.

Nei pressi di Campiglia Marittima si può vivere un’altra entusiasmante esperienza al Museo Archeominerario di San Silvestro: anche qui gli amici animali possono accedere tranquillamente e passeggiare insieme alla famiglia, entrando nei musei che si trovano lungo il percorso. Si visitano, su una superficie di 450 ettari, gallerie minerarie, il borgo medioevale di Rocca San Silvestro, il borgo di Campiglia marittima, uno dei più belli della zona, con la sua rocca che offre una vista mozzafiato della Val di Cornia, il tutto immersi in rilassanti percorsi naturalistici che fanno la felicità anche dell’amico Fido. Cosi come la visita al Parco di Rimigliano e alla vicina San Silvestro, circondati da un paesaggio selvaggio che incanta anima e corpo tra la costa sabbiosa, la pineta e il bosco di lecci, perfetti per passeggiata formato famiglia. La vera chicca della zona è, naturalmente, la celebre Dog Beach di San Vincenzo, dotata di tutti i comfort necessari per la gioia dei nostri amici pelosi. Quando si organizzano le vacanze in Toscana con il cane un must da visitare è il Parco archeologico di Baratti e Populonia, nel comune di Piombino. In un’area di 80 ettari che si estende da Piombino al golfo di Baratti si possono intraprendere meravigliose passeggiate tra gli antichi resti della città di Populonia, percorrendo itinerari archeologici e naturalistici. Storia e natura vanno a braccetto, soprattutto quando si visita la Tomba dei Carri, una delle più grandi costruite dagli Etruschi, la Necropoli delle Grotte, dove si attraversa un bosco di sughere e lecci, e l’Acropoli di Populonia.

Per quel che riguarda i soggiorni con bimbi e cani al seguito, vale la pena prendere in considerazione due strutture che si propongono al meglio grazie anche ad offerte imperdibili: l’Antico Podere San Francesco e il Residence Borgo Verde, rispettivamente a Rosignano Marittimo e Vada, in provincia di Livorno. L’Antico Podere San Francesco dispone di camere arredate in stile tipico toscano ad appena 5 km dal mare, l’Honesty Bar dove godere di una ottima colazione oppure gustare un light lunch e uno spuntino 24 ore su 24, una grande piscina che nella bassa stagione è riscaldata. E, soprattutto, la possibilità di pernottare in alcuni appartamenti dotati di un piccolo giardino riservato al cucciolo, ideale per farlo stare all’aria aperta in piena sicurezza. Cosi come al Residence Borgo Verde, dove viene data un’attenzione particolare a chi viaggia con il proprio cane o con altro amico a quattro zampe. Per una vacanza senza preoccupazioni, infatti, alcuni appartamenti sono dotati di giardino privato dove ogni spazio è pensato per offrire agli amici pelosi la massima tranquillità e comfort. Sono anche predisposte diverse aree del borgo dove i cani possono correre e giocare liberamente, sempre nel rispetto degli altri ospiti, e non manca la possibilità di richiedere ciotole ed altri accessori per animali. All’occorrenza la struttura mette a disposizione degli ospiti anche un servizio di pet sitting e di un veterinario.