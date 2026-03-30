Top 5 This Week

Related Posts

Fiumicino. Ecobox rifiuti, confronto aperto: progetto in attesa del sì dei commercianti su via Torre Clementina

AMBIENTECRONACA E ATTUALITA'ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Dino Tropea
Author: Dino Tropea
1 min.read
Fiumicino, ecobox rifiuti: progetto su via Torre Clementina ancora in attesa
foto: www.facebook.com/

Il nodo è operativo: meno cassonetti davanti ai locali e nuove isole condivise, ma il progetto è ancora in valutazione e coinvolge direttamente gli esercenti

A Fiumicino prende forma il progetto delle ecobox rifiuti in via Torre Clementina. L’amministrazione comunale ha avviato un percorso di confronto con gli operatori economici della zona per migliorare la gestione dei rifiuti e il decoro urbano.

Il progetto nasce all’interno di un dialogo già avviato nei mesi scorsi con i commercianti della via, una delle aree più rappresentative e frequentate della città.

Durante gli incontri, una parte degli esercenti – riuniti nell’Associazione Commercianti Torre Clementina, che rappresenta 27 attività su 44 – ha presentato una proposta condivisa. L’idea è quella di installare alcune ecobox, isole ecologiche compatibili con il contesto urbano, per superare l’attuale sistema dei singoli contenitori davanti ai locali.

Secondo quanto dichiarato dagli assessori all’Ambiente Stefano Costa e alle Attività Produttive Raffaello Biselli, l’obiettivo è migliorare ordine, pulizia e organizzazione della raccolta, anche in vista della stagione turistica.

L’iniziativa si basa su una collaborazione tra amministrazione e operatori economici: il progetto sarebbe sostenuto dagli esercenti, mentre il Comune si impegna a individuare strumenti utili ad accompagnarne la realizzazione.

Il confronto resta aperto. Un nuovo incontro è fissato per martedì 31 marzo 2026, quando il progetto verrà analizzato nel dettaglio insieme a tutti i commercianti della zona. L’invito è esteso a tutte le attività, per raccogliere osservazioni e contributi.

L’ipotesi delle ecobox rappresenta, secondo quanto indicato nella comunicazione, un primo passo verso una possibile riorganizzazione più ampia del sistema di raccolta in altre aree del territorio con alta concentrazione di attività.

Il tema riguarda direttamente la qualità degli spazi pubblici e l’equilibrio tra attività economiche e decoro urbano. Il percorso avviato a via Torre Clementina sarà ora il banco di prova per capire come costruire soluzioni condivise sul territorio.

Previous article
Il sorriso della Sfinge. Le sculture di Federica Zuccheri al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Il sorriso della Sfinge. Le sculture di Federica Zuccheri al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Next article
Il The Sense Experience Resort 5*L riapre il 16 Aprile
Il The Sense Experience Resort 5*L riapre il 16 Aprile
Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

Popular Articles