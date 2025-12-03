Fucecchio, la Toscana lontana dai luoghi comuni



Per trascorrere le vacanze natalizie all’insegna della genuinità ecco una destinazione raggiungibile in poco tempo da Firenze, ideale da scoprire anche a Natale

Fucecchio è uno dei borghi più autentici della Toscana: situato a meno di un’ora da Firenze, unisce accoglienza genuina, una natura rigogliosa e una storia che affonda nell’epoca medievale, quando i pellegrini diretti a Roma si fermavano qui per una sosta lungo il cammino. Nel periodo natalizio il borgo diventa ancora più suggestivo, con luci, piccole iniziative locali e un’atmosfera raccolta che rende piacevole passeggiare tra le sue vie. Per il soggiorno si può optare per l’Hotel Botticellidi Firenze, nel cuore del centro storico: una base comoda e curata da cui vivere la magia natalizia del capoluogo toscano e raggiungere facilmente i dintorni.

Non in molti conoscono il borgo di Fucecchio, a metà strada tra Firenze e Pisa, destinazione perfetta anche per una gita fuori porta. E come tutti i borghi più incantevoli, durante le vacanze natalizie si propone con atmosfere ancora più suggestive, merito dell’incanto che sprigiona questo periodo dell’anno. A Fucecchio la storia è di casa in quanto, a partire dal X secolo, si iniziarono a costruire qui diverse locande e chiese che accoglievano i tanti pellegrini in arrivo dalle varie regioni d’Europa, che accorrevano a Roma per pregare sulle tombe dei Santi Pietro e Paolo. Ecco che la Via Francigena si fonda qui con il tratto tosco emiliano della Romea Strata, altra nota strada di pellegrinaggio che parte addirittura dalle zone del Mar Baltico. L’eredità medievale più evidente è rappresentata dalle Torri della Rocca eretta dai fiorentini nel 1323 sul più antico castello di Salamarzana. Interessante è la collegiata di San Giovanni Battista, nata all’inizio del XII secolo, ma ricostruita nella seconda metà del Settecento come si presenta oggi, ovvero con gli interni neoclassici che ospitano la bella tavola della Madonna con Bambino e Santi. Si trova a poca distanza il cinquecentesco Palazzo Montanelli della Volta, sede della Fondazione Montanelli-Bassi: qui sono conservati ricordi del giornalista Indro Montanelli, nativo proprio di Fucecchio.

Sede del museo cittadino è Palazzo Corsini, costruito sulle più antiche mura castellane, dove si possono ammirare una pinacoteca d’arte sacra, una sezione archeologica e una sezione ornitologica. Se la presenza di quest’ultima sezione può sorprendere, bisogna pensare che Fucecchio si trova nella più vasta area umida interna in Italia. Tra le province di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca e Pisa si estende infatti per 2000 ettari la padule di Fucecchio, vero e proprio paradiso del birdwatching grazie alla vasta e ricca presenza di fauna e flora. Si tratta di una tra le più importanti zone umide della Toscana. Alle porte del paese si erge lo splendido Ponte Mediceo di Cappiano, un antico e noto passaggio tramite il quale veniva controllata la viabilità del territorio circostante. Anche Fucecchio si caratterizza per le sue vivaci iniziative dedicata al Natale. L’evento più atteso è Natalia, con la parata di Babbo Natale e cento figuranti che sfilano tra le vie addobbate a festa. Gli appuntamenti principali si concentrano ogni weekend di dicembre fino alla Befana, pronti ad offrire ai visitatori tutte le migliori suggestioni natalizie. Immancabili, con il mercatino natalizio, gli stand gastronomici, le street band, il trenino e la pista del ghiaccio oltre che la Casa di Babbo Natale e spettacoli itineranti. Tutto a garanzia del massimo divertimento di grandi e piccoli.

Fucecchio è una località particolarmente tranquilla e il veglione di Capodanno qui si può organizzare in qualche ristorante che propone menu per l’occasione. Chi ha voglia di scatenarsi a cavallo del brindisi di mezzanotte si può spostare a Firenze valutando il Capodanno diffuso, un vero e proprio tour tra le piazze più vivaci del capoluogo toscano. La città diventa infatti un palcoscenico a cielo aperto con cinque piazze principali coinvolte, ognuna dedicata a un genere musicale diverso, per far si che il visitatore possa creare il proprio itinerario personale tra musica, arte e divertimento, tutto rigorosamente gratuito. Piazza della Signoria vede esibirsi in un concerto Mr. Rain insieme a Giovanni Caccamo e ai Bowland. La possibilità di cambiare atmosfera arriva camminando pochi minuti a piedi fino in Piazza San Giovanni: nella meravigliosa e sacra cornice tra Battistero e Cattedrale si possono ascoltare i gruppi The Pilgrims eLara Johnson & the Black Voices, ideale per chi cerca un’atmosfera spirituale e suggestiva con il gospel. In Piazza Santissima Annunziata è di scena Jazz in Luce, con il quartetto di Nino Buonocore e i sax di Max Ionata, mentre Piazza Santa Croce si trasforma in una sala da ballo viennese con musica classica e danza grazie all’Orchestra da Camera Fiorentina. Le vie di Santo Spirito e San Frediano sono invece animate dalla Magicaboola Brass Band e dalla Zastava Orkestar, pronte a portare funk e balkan beat e a far ballare tutti. Perfetto per trascorrere i momenti più magici delle festività è l’Hotel Botticelli, un concentrato di eleganza e raffinatezza per una struttura situata in posizione strategica nella vicinanza delle maggiori attrazioni.