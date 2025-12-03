Guidonia – Ex cava di Colle Largo, il Sindaco Mauro Lombardo risponde a Forza Italia

Dal Sindaco della Città di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo il comunicato che segue.

In merito al comunicato diffuso dal Gruppo consiliare di Forza Italia riguardante la vicenda dell’ex cava di Colle Largo, se ne rileva l’infondatezza e la strumentalità.

La sentenza sull’usucapione dell’area è la risultante di decenni di incuria e mancata tutela da parte delle Amministrazioni precedenti.

L’usucapione è stata determinata dall’anno 2021 e riguarda i venti anni precedenti. Questa Amministrazione si è insediata nel 2022.

Forza Italia, che nel corso dei venti anni che hanno determinato l’usucapione ha espresso ben due Sindaci, tenta oggi di scaricare sulla mia Amministrazione responsabilità che sono oggettivamente assai diffuse.

L’attuale Amministrazione ha ereditato una situazione ormai compromessa. Anche la causa civile che si è conclusa con la sentenza di condanna era, al momento del nostro insediamento, già passata alla fase delle conclusioni con preclusione di ogni ulteriore possibilità di introdurre altre prove a confutazione dell’intervenuta usucapione.

Questa è la realtà dei fatti che non si può contestare, anche se purtroppo, come dobbiamo registrare, si cerca di mistificare.

Mauro Lombardo

Sindaco della Città di Guidonia Montecelio