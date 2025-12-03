mercoledì, Dicembre 3, 2025

salute

Ultime notizie

Guidonia – Ex cava di Colle Largo, il Sindaco Mauro Lombardo risponde a Forza Italia

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Redazione
Autore Redazione
Less than 1 min.read

Dal Sindaco della Città di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo il comunicato che segue.

In merito al comunicato diffuso dal Gruppo consiliare di Forza Italia riguardante la vicenda dell’ex cava di Colle Largo, se ne rileva l’infondatezza e la strumentalità.
La sentenza sull’usucapione dell’area è la risultante di decenni di incuria e mancata tutela da parte delle Amministrazioni precedenti.
L’usucapione è stata determinata dall’anno 2021 e riguarda i venti anni precedenti. Questa Amministrazione si è insediata nel 2022.
Forza Italia, che nel corso dei venti anni che hanno determinato l’usucapione ha espresso ben due Sindaci, tenta oggi di scaricare sulla mia Amministrazione responsabilità che sono oggettivamente assai diffuse.
L’attuale Amministrazione ha ereditato una situazione ormai compromessa. Anche la causa civile che si è conclusa con la sentenza di condanna era, al momento del nostro insediamento, già passata alla fase delle conclusioni con preclusione di ogni ulteriore possibilità di introdurre altre prove a confutazione dell’intervenuta usucapione.
Questa è la realtà dei fatti che non si può contestare, anche se purtroppo, come dobbiamo registrare, si cerca di mistificare.

Mauro Lombardo
Sindaco della Città di Guidonia Montecelio

Previous article
Fucecchio, la Toscana lontana dai luoghi comuni
Next article
Agricoltura, Confeuro: “Innovazione tecnologica importante ma prima infrastrutture”
Redazione
Redazione

Articoli popolari

Redazione

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

Ultime notizie

Giornata Disabilità, Tiso (Accademia IC): “Lavorare di più per tutela diritti”

PRIMO PIANO 0
Giornata Disabilità, Tiso (Accademia IC): “Lavorare di più per...

Agricoltura, Confeuro: “Innovazione tecnologica importante ma prima infrastrutture”

PRIMO PIANO 0
Agricoltura, Confeuro: “Innovazione tecnologica importante ma prima infrastrutture” “Nella giornata...

Fucecchio, la Toscana lontana dai luoghi comuni

PRIMO PIANO 0
Per trascorrere le vacanze natalizie all’insegna della genuinità ecco...

Articoli popolari

Giornata Disabilità, Tiso (Accademia IC): “Lavorare di più per tutela diritti”

PRIMO PIANO 0
Giornata Disabilità, Tiso (Accademia IC): “Lavorare di più per...

Agricoltura, Confeuro: “Innovazione tecnologica importante ma prima infrastrutture”

PRIMO PIANO 0
Agricoltura, Confeuro: “Innovazione tecnologica importante ma prima infrastrutture” “Nella giornata...

Fucecchio, la Toscana lontana dai luoghi comuni

PRIMO PIANO 0
Per trascorrere le vacanze natalizie all’insegna della genuinità ecco...

© Il Giornale del Lazio 2025