FORANO: I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER EVASIONE

I Carabinieri della Stazione di Stimigliano hanno tratto in arresto un uomo di 53 anni, originario della Bassa Sabina e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto in forza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

L’intervento dei militari dell’Arma è maturato nel corso di un ordinario servizio di pattuglia, svolto nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché di controllo sul rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di soggetti sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale.

Nel corso del servizio, i Carabinieri, transitando nei pressi di un distributore di carburante situato nel territorio di competenza, hanno notato la presenza dell’uomo sulla pubblica via, circostanza risultata anomala in quanto incompatibile con l’obbligo di permanenza presso il domicilio cui lo stesso era sottoposto.

I militari, insospettiti dalla situazione e certi della possibile violazione in atto, sono immediatamente intervenuti per procedere agli opportuni accertamenti, constatando che il 53enne si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità competente.

Colto pertanto in flagranza di reato, l’uomo è stato fermato e accompagnato presso la sede della Stazione Carabinieri di Stimigliano dove, espletate le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto per evasione.

Della circostanza è stato tempestivamente informati il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Rieti che ha disposto che l’arrestato fosse nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

Si dà atto che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali dei soggetti denunciati saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.