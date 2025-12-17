mercoledì, Dicembre 17, 2025

La promozione giornalistica e comunicativa del territorio è fondamentale

Subiaco , Foppoli: “L’immagine di questo territorio e le sue ricchezze, affascina chiunque lo attraversi”

Il Parco dei Monti Simbruini ha accolto, nella giornata di martedì presso la Porta del Parco a Subiaco,  un gruppo di giornalisti della stampa nazionale, per la presentazione del Piano Strategico della DMO VAMOS, ed è stata anche un’occasione di confronto  tra i protagonisti del territorio e la stampa.  A fare gli onori di casa il Presidente dell’Ente Parco Alberto Foppoli, presenti la delegata al turismo del Comune di Subiaco Eva Petrini  ed Ercole Viri  Presidente della Dmo Vamos e Commissario della X Comunità Montana dell’Aniene.  L’incontro ha accesso i riflettori su ciò che rappresenta il marketing territoriale, i giornalisti hanno avuto modo di conoscere le potenzialità del territorio, visitando luoghi naturali, storici e di spiritualità che rendono unica l’area verde più grande del Lazio.  “E’ stato un momento molto costruttivo –ha sottolineato il Presidente Alberto Foppoli- la promozione del territorio è frutto di diverse attività , in cui la comunicazione rappresenta un elemento fondamentale.  Attraverso  le attività di marketing territoriale si riesce a mostrare  le potenzialità di determinati luoghi e comunicarne la specificità, al fine di aumentarne l’interesse e l’attrattività.  In questo confronto ho voluto sottolineare (nella foto) quanto sia importante la promozione giornalistica e comunicativa del territorio, perché ne aumenta l’attrattività per turisti, ed allo stesso tempo stimola il senso di appartenenza locale e valorizza le eccellenze, tradizioni e risorse, portando diversi benefici. La moltitudine di iniziative che l’Ente Parco in sinergia con gli otto Comuni del territorio (e svariati sodalizi presenti) , riesce a promuovere sono la linfa per accentuare un turismo che è in costante crescita, ed ecco che il ruolo della comunicazione giornalistica, ricopre una posizione centrale.   Il territorio del Parco dei Monti Simbruini, è ricco di una grande storia, di una cultura elevata, di un ambiente unico, e di una competente ospitalità  e ciò arricchisce l’offerta turistica  costruendo un’identità che affascina ed attrae turisti, di ogni fascia e di ogni esigenza culturale, dai semplici villeggianti, agli amanti della natura, dagli sportivi  ai desiderosi di conoscere la storia del territorio, dai ricercatori ambientali ai degustatori dell’enogastronomia locale . Insomma –conclude il Presidente Foppoli- tutti elementi, che delineano l’immagine di questo territorio che i giornalisti accolti martedì ne sono rimasti compiaciuti ed interessati a promuovere”.

