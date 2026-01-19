Fonte Nuova – Arbitri Sport Italiani riunione tecnica presente il Consigliere Regionale Lazio Micol Grasselli e il Primo Cittadino Umberto Falcioni

L’associazione Arbitri Sport Italiani di Fonte Nuova, affiliata all’ente di promozione sportiva ASI è parte integrante nel Comitato Provinciale di Roma. L’associazione ha un suo settore dedicato alla formazione degli arbitri di calcio e calcio a 5, diversi sono stati i corsi di formazione gratuiti negli ultimi anni, l’associazione è iscritta regolarmente nel registro del CONI dal 2006, la sede storica è nel comune di Fonte Nuova.

La riunione tecnica di domenica 18 gennaio 2026 si è svolta presso la Sala del Centro Anziani del Comune di Fonte Nuova, dove sono intervenuti come graditi ospiti il Consigliere Regionale Lazio Micol Grasselli e il Sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni, i quali si sono complimentati con il presidente Americo Scatena, e hanno voluto ribadire la loro vicinanza all’associazione e l’importanza dello sport in tutte le sue forme come potente strumento di inclusione sociale, aggregazione e coesione, insegnando valori come disciplina, rispetto e lavoro di squadra.

Presenti tra gli altri il vicepresidente dell’associazione Arbitri Sport Italiani Giada Fedeli, Organo Tecnico Francesco Florio , il direttore sportivo Walter Guarini.