Evento con 20 Ferrari e attività inclusive per ragazzi seguiti dai servizi sociali: orari, luogo e cosa cambia per chi si muove in zona.

Il 25 aprile torna “Ferrari Therapy Fiumicino”, iniziativa a carattere sociale promossa dal Comune con il Ferrari Club Passione Rossa e realtà del territorio. L’appuntamento è previsto dalle 15:00 alle 22:00 in piazzale Molinari.

Nel pomeriggio sono attese circa 20 Ferrari, esposte al pubblico fino a sera. L’evento è aperto ai cittadini, che potranno vedere da vicino le vetture e partecipare alle attività.

Il cuore dell’iniziativa è il coinvolgimento di ragazzi seguiti dai servizi sociali. Affiancati da operatori, parteciperanno a simulazioni di “pit stop” e attività con le auto, in condizioni di sicurezza. Per loro è prevista anche la possibilità di salire a bordo e fare un breve giro.

Nel pomeriggio e in serata sono possibili modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nell’area di piazzale Molinari e zone limitrofe per consentire l’allestimento e lo svolgimento dell’evento. Si consiglia di verificare eventuali ordinanze comunali o segnaletica sul posto.

L’iniziativa rientra tra gli eventi a finalità sociale promossi dall’amministrazione comunale, con focus su inclusione e solidarietà attraverso attività esperienziali.



Per l’Italia Ferrari è molto più di un’auto: è orgoglio, ingegno e passione pura. Io sono Dino, e quel nome pesa e brilla come una storia che continua a correre. Chi mi segue, chi mi legge o ha letto Lasciato Indietro sa che il mio nome nasce da Dino Ferrari, una figura che, insieme al Drake Enzo Ferrari, porto nel cuore ogni giorno.

Sono grato al Comune di Fiumicino, dove risiedo, per aver reso possibile questa bellissima giornata dedicata all’inclusione e alla passione per le Ferrari.