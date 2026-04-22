Calcio balilla paralimpico, oltre 120 atleti a Besozzo per la Coppa Italia

Una competizione nazionale di alto livello, ma anche un forte messaggio di inclusione e crescita. Questa è la Coppa Italia di calcio balilla paralimpico. Una due giorni di intenso agonismo nel comune di Besozzo (Varese) che ha ospitato il prestigioso evento organizzato dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB).

Le sfide si sono disputate presso la palestra delle scuole medie della cittadina, richiamando oltre un centinaio di atleti da tutta Italia: nello specifico, questa tornata ha visto protagonisti atleti con disabilità motorie in carrozzina e disabilità intellettivo-relazionali.

Al termine della competizione è stata Angelita Alves a occupare il primo gradino del podio nella categoria Singolo Femminile, seguita da Laura Sabbioni e Lucia Carbonella. Per quanto riguarda la categoria Open, invece, a trionfare è stato il duo Smario-Guizzardi. Secondo posto per Riga-De Florio e medaglia di bronzo per la coppia Bonaldo-Perin.

Accanto alla Coppa Italia, spazio anche al Trofeo “Città di Besozzo”, che ha visto trionfare il team Multisport. Sul podio anche Caffè Santhià, secondo classificato, e Foosball Pro, terzo.

Ma l’evento non si è limitato alle competizioni ufficiali. La location lombarda, infatti, ha ospitato anche uno stage preparatorio della Nazionale. Gli atleti azzurri, sotto la guida del CT, Giovanni Braconi, hanno avuto l’opportunità di lavorare insieme per due giorni, rafforzando l’intesa di squadra e preparando i prossimi impegni in calendario.

Allenamenti intensi, momenti di confronto e spirito di gruppo hanno caratterizzato lo stage, in un contesto in cui ogni dettaglio è stato curato per favorire la crescita individuale e collettiva. Un’esperienza che ha confermato, ancora una volta, come il calcio balilla paralimpico non sia un semplice sport, ma una disciplina che richiede determinazione e regala orgoglio: in questo caso l’orgoglio di indossare i colori azzurri della nostra Nazionale.

“Siamo estremamente soddisfatti per i risultati ottenuti in questa Coppa Italia, soprattutto in termini di partecipazione. Abbiamo registrato la presenza di oltre 120 atleti paralimpici, tra categoria fisica e DIR, un dato che conferma la crescita costante del nostro movimento” – ha commentato il presidente della FPICB, Francesco Bonanno -. “Grande soddisfazione anche per la risposta della cittadinanza in occasione del Trofeo Città di Besozzo, che ha rappresentato un momento importante di apertura, coinvolgimento e promozione del nostro sport sul territorio. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor, al Comune di Besozzo e a Regione Lombardia per il contributo e il supporto concreto alla realizzazione dell’evento. Questa manifestazione è il risultato di un lavoro costruito nel tempo: oggi raccogliamo i frutti di anni di impegno e i numeri parlano chiaro, con una crescita costante a ogni evento federale”.

“Un grazie di cuore a tutti i volontari e allo staff che hanno reso possibile questo successo – ha concluso Bonanno – e in particolare alla Commissione Arbitri per la professionalità dimostrata nella gestione dell’intera competizione”.