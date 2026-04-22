Beppe Fascicolo pronto alla nuova stagione nel CIGT Sprint: “Ottimo feeling con la vettura”

22 aprile 2026 – Manca meno di una settimana all’inizio del Campionato Italiano Gran Turismo e Beppe Fascicolo intende arrivare al primo appuntamento della stagione al massimo della forma. Prosegue a ritmi serrati la preparazione del pilota veneto insieme al nuovo team Stratia Motorsport, scuderia svizzera nata lo scorso settembre. Nella giornata di giovedì 16 aprile, Fascicolo ha messo alla prova la sua Mercedes AMG GT3 lungo il Misano World Circuit Marco Simoncelli, testando le potenzialità dell’auto che lo accompagnerà in questa nuova avventura nella classe GT3 Am Sprint. Un viaggio che affronterà insieme al compagno di squadra Alexey Denisov e che inizierà ufficialmente a Imola, dal 24 al 26 aprile. Poi tappa a Vallelunga, dal 22 al 24 maggio, poi Mugello, dal 24 al 26 luglio, e gran finale a Monza, dal 9 all’11 ottobre.

Dopo il test di Misano, Fascicolo si dice estremamente soddisfatto: “Direi che oggi è andata veramente molto bene. Nonostante Misano non sia il mio circuito preferito, ho trovato subito un ottimo feeling con il setup della macchina, sono riuscito ad andare molto bene. Quindi sono molto molto felice e fiducioso. Chiaro che domenica prossima siamo a Imola, un altro circuito, quindi sarà da resettare tutto. Però se la sintonia con la vettura è pertanto sono molto ottimista”.

Ma per affinare le proprie tecniche, nei giorni scorsi Fascicolo ha effettuato alcuni test anche al volante di una monoposto Formula Regional, tra le curve del Cremona Circuit “Angelo Bergamonti”. Insomma, il driver di Conegliano non vuole lasciare nulla al caso.

Per Fascicolo si tratta di un nuovo capitolo, ma solo in parte. Il nuovo team, Stratia Motorsport, collabora infatti in modo proficuo con Antonelli Motorsport, sodalizio di cui il pilota era portabandiera fino allo scorso anno. Insomma, nuove frontiere e nuove sfide, certo, ma all’insegna della continuità.