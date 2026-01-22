RISOLUZIONE DI DUE CRITICITÀ DEL TPL: CARCHITTI E VALVARINO COLLEGATE

È solo il primo passo!!

Oggi posso dirlo con soddisfazione: un lavoro lungo, fatto di confronti, segnalazioni e insistenza, ha portato a un primo risultato concreto sul Trasporto Pubblico Locale.

Dopo l’avvio del nuovo TPL regionale, insieme all’Amministrazione comunale ho seguito da vicino le criticità emerse nei primi giorni di servizio, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini e portandole ai tavoli di confronto con la Regione Lazio e Astral.

Da oggi è attiva la nuova linea LA 22, che collega finalmente le frazioni di #Carchitti e #Valvarino con la stazione FS di Zagarolo e con le scuole di Zagarolo e Palestrina.

Un collegamento fondamentale per studenti, pendolari e famiglie, che prima mancava.

È stata inoltre modificata la linea LA 10, con lo spostamento del capolinea dalla stazione FS di Labico a quella di Zagarolo, migliorando così i collegamenti per alcune zone della città, compreso il quartiere dello #Scacciato.

Non è un punto di arrivo, ma un primo passo importante. Il lavoro continua: continuerò a monitorare il servizio e a farmi carico delle segnalazioni, perché il trasporto pubblico deve rispondere davvero ai bisogni delle persone e non lasciare indietro frazioni o quartieri.

Grazie a chi ha segnalato, a chi ha avuto pazienza e a chi ha collaborato.

Quando si lavora con serietà, i risultati arrivano.

Manuel Magliocchetti