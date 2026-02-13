Domenica 15 febbraio in occasione del Carnevale di Rieti divieto di sosta e chiusura al traffico di alcune vie cittadine

Il Settore VII – Polizia Locale del Comune di Rieti, considerato che in data 15 febbraio 2026 si svolgerà la manifestazione denominata “Carnevale di Rieti 2026”, al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza dispone l’istituzione del divieto di sosta con rimozione e la chiusura al traffico veicolare nelle seguenti vie e piazze negli orari indicati:

divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Mercatanti, via Ciancarelli, via Dei Salici (nel tratto da via Verani fino a via Degli Olmi), viale Matteucci, via Sacchetti Sassetti lato VV.FF., via Salaria (tratto da via Comotti fino a piazza Della Repubblica compresa e area fronte “Buffetti”), via Raccuini ambo i lati (tratto da via Salaria fino a via Sacchetti Sassetti) dalle ore 08:00 alle ore 21:00 del giorno 15 febbraio 2026;

chiusura al traffico veicolare di via Mercatanti, via Ciancarelli e di via Dei Salici (nel tratto da via Verani fino a via Degli Olmi) dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del giorno 15 febbraio 2026;

chiusura al traffico veicolare di via degli Elci (nel tratto da via Borsellino fino a viale Matteucci) dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del giorno 15 febbraio 2026;

chiusura al traffico veicolare di viale Matteucci, via Verani, via Degli Elci (nel tratto da via Borsellino fino a viale Matteucci), via Dei Lauri (nel tratto da via Borsellino fino a viale Matteucci), via Delle Orchidee (nel tratto da piazza Bachelet a via Duprè Theseider), via Delle Mimose, via Tancia (nel tratto da piazza della Repubblica fino a via Sacchetti Sassetti), via Pietrostefani, via Sacchetti Sassetti (lato VV.FF.), via Salaria (nel tratto da via Comotti fino a piazza della Repubblica compresa e area fronte “Buffetti”), via Raccuini (nel tratto da via Salaria fino a via Sacchetti Sassetti) dalle ore 13:00 alle ore 20:00 del giorno 15 febbraio 2026.