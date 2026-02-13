venerdì, Febbraio 13, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

 Cgil e Uil: diffida ad ASM su elezione lavoratore in Cda

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA
redazione
Author: redazione
1 min.read

“Abbiamo diffidato l’Asm dal procedere nella scelta di eleggere un rappresentante dei lavoratori all’interno del suo consiglio diamministrazione, perché organizzata unilateralmente dall’azienda senza alcuna forma di condivisione e violando la legge 76/25, inerente le Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese”. Così in una nota la Cgil di Roma e Lazio, la Uil di Roma e Lazio, congiuntamente alla Cgil di Rieti Roma Est Valle dell’Aniene e la Uil Rieti e Sabina Romana.

“Restiamo convinti che per la dimensione e l’organizzazione aziendale si debba procedere con il superamento del cda e ricorrereall’amministratore unico, come avviene già in tante realtà analoghe, anche nell’ottica di un miglior utilizzo delle risorse delle cittadine e dei cittadini di Rieti”.

“Ad oggi Asm – spiegano le organizzazioni sindacali – continua a non onorare completamente la fase degli accordi di secondo livello e sarebbe sia assurdo che ingiusto destinare maggiori risorse per il Cda anziché ai salari di chi lavora per il funzionamento della città.”

“Anziché dare seguito agli impegni del tavolo permanente con tutte le organizzazioni sindacali – concludono la Cgil e la Uil – Asm haproceduto in solitaria con una scelta su cui non c’era e non c’è il consenso di Cgil e Uil, determinando, inoltre, un procedimento a nostro avviso illegittimo. Per tale ragione, è necessario che Asm faccia rapidamente un passo indietro a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Previous article
Domenica 15 febbraio in occasione del Carnevale di Rieti divieto di sosta e chiusura al traffico di alcune vie cittadine
Next article
Michela Moioli non scende mai dal podio: bronzo nello snowboard cross
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Batistuta in visita alla Roma: il Re Leone è tornato a Trigoria

SPORT redazione - 0
L'ex giallorosso ha fatto visita alla Roma presso il centro sportivo di Trigoria, da dove mancava da 23 anni di Adriano Gasperetti OMA – Il Re Leone è...
Read more

Calciatore accoltellato a Napoli, un 17enne tenta di dare fuoco alla casa della famiglia di uno degli indagati

SPORT redazione - 0
Si tratterebbe di un atto di ritorsione collegato al tentato omicidio di un diciottenne, avvenuto a fine dicembre 2025 nell'area dei baretti del quartiere Chiaia di Nadia...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Articoli più letti

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)