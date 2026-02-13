MILANO, DE CORATO: «SERRATI CONTROLLI ROGOREDO, CONTRASTO GOVERNO A SPACCIO

DA LAMORGESE/SALA SOLO MUSICA/POESIA»

«Ringrazio Prefetto e Questore di Milano che durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblico, tenutosi ieri mattina in Prefettura, hanno predisposto nei prossimi giorni maggiori e serrati controlli a Rogoredo. Questo è quanto noi di Fratelli d’Italia avevamo espressamente richiesto durante le tre manifestazioni al fianco dei residenti dei mesi e delle settimane scorse. Questa è, finalmente, una risposta concreta dello Stato quindi del Governo Meloni agli spacciatori e criminali che continuano a compiere attività illegali proprio lì nei pressi del boschetto della droga. Abbiamo attuato azioni completamente opposte rispetto a quelle fatte dal Sindaco Sala, con il Ministro degli Interni Lamorgese, qualche anno fa che proprio lì a Rogoredo/Santa Giulia si erano limitati ad organizzare eventi con musica e poesia dove parteciparono, tra i molti, anche diversi spacciatori ed infatti, il risultato raccolto negli ultimi anni, è stata più delinquenza, criminalità e enorme spaccio di sostanze stupefacenti».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.