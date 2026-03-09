CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – ANDREA DEMAGISTRI

Mi chiamò Demagistri Andrea vivo a Quarona in Valsesia un piccolo paese ai piedi del Monte Rosa, sono titolare di una azienda che produce Bancali e Casse in legno utilizzate per le varie spedizioni della merce dei miei clienti, la mia passione per le Spartan è nata così per gioco nel 2018 nel prima edizione della Spartan a Maggiora che è vicino a casa mia, quindi ho colto l’occasione e mi sono messo in gioco e poi da lì in poi mi sono completamente innamorato di questo mondo e ormai dopo quasi 50 gare all’attivo e’ diventato il mio stile di vita, di gare che mi sono rimaste nel cuore ce ne sono molto ognuna per il suo motivo, però se devo sceglierne una e’ sicuramente il trifecta Weekend a Sparta una location fantastica dove si respira un’atmosfera unica che per uno spartano e’ un vero simbolo e consiglio almeno uno volta nella vita a tutti di andare a gareggiare, essere un brand ambassador Spartan e’ sempre stata una mia grande ambizione e ci ho provato diversi anni a candidarmi poi finalmente nel 2024 la prima candidatura, per me è stato un onore diventare parte integrante di questa famiglia, in primis per conoscere gente nuova e poi poter coinvolgere altra gente ed aiutarli a superare i propri limiti che poi esistono solo nella nostra testa e’ la cosa più bella che mi sia capitata e mi ha invogliato a spingermi ancora di più verso obiettivi sempre più ambiziosi come atleta, poi purtroppo nel 2025 non sono stato riconfermato per regole di marketing ed è stata una bella batosta però ho continuato pur da esterno a cercare di coinvolgere sempre più Spartan, perché come ho sempre detto Ambassador si è per sempre, poi quest’anno ho rimandato la ricandidatura però veramente non ci credevo e invece è arrivata la famosa mail ed è stata la cosa più bella che mi sia capitata ed ora darò il mio 100% per ricoprire questo ruolo al meglio delle mie potenzialità

Mattia Filippetti , sono di Ravenna , ho 27 anni e nella vita faccio il personal trainer , la mia passione per le Spartan è nata prima del covid dopo aver provato una ocr a Urbino da lì mi sono informato e ho scoperto il mondo Spartan, ho gareggiato per la prima volta a Cesenatico nel 2023 in una sprint e da lì è stata un mettermi alla prova continuo fino ad arrivare alla finish line di una ultra . Indubbiamente la gara che mi è rimasta di più ne cuore è stata la ultrà di kaprun 2025 sia per tutto il percorso di preparazione che mi ha portato alla start line sia per le paure e i muri infranti durante quella fatidica gara… partite al buio con una torcia in fronte per poi correre sopra alle nuvole guardando l’alba è stata una emozione unica ! Così come abbattere i miei limiti fisici ma soprattutto mentali . Essere un ambassador è un onore in quanto rappresento lo sport che mi ha fatto rinascere dopo anni di fermo dal mondo agonistico, ciò che voglio trasmettere non riguarda solo l’ambiente competitivo ma il mettersi alla prova ! Perché alla fine superare un ostacolo alla volta non è altro che una metafora della vita. Io consiglio la Spartan a chiunque abbia voglia di mettersi alla prova , superare i propri limiti ma soprattutto che si voglia divertire in un campo gara ricco di persone pronte ad aiutarti a spronarti! Concludo con una piccola esperienza, in più di una gara ero arrivato al limite fisico , preso dalla voglia di fare un risultato sono andato ben oltre le mie possibilità e quando ero stanco e con la voglia di mollare , i miei compagni di viaggio hanno fatto di tutto per aiutarmi da una banale parola fino a persone che mi hanno chiesto di finirla con loro… questo va ben oltre le gare e il risultato…