CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – MATTIA FILIPPETTI

Mattia Filippetti , sono di Ravenna , ho 27 anni e nella vita faccio il personal trainer , la mia passione per le Spartan è nata prima del covid dopo aver provato una ocr a Urbino da lì mi sono informato e ho scoperto il mondo Spartan, ho gareggiato per la prima volta a Cesenatico nel 2023 in una sprint e da lì è stata un mettermi alla prova continuo fino ad arrivare alla finish line di una ultra . Indubbiamente la gara che mi è rimasta di più ne cuore è stata la ultrà di kaprun 2025 sia per tutto il percorso di preparazione che mi ha portato alla start line sia per le paure e i muri infranti durante quella fatidica gara… partite al buio con una torcia in fronte per poi correre sopra alle nuvole guardando l’alba è stata una emozione unica ! Così come abbattere i miei limiti fisici ma soprattutto mentali . Essere un ambassador è un onore in quanto rappresento lo sport che mi ha fatto rinascere dopo anni di fermo dal mondo agonistico, ciò che voglio trasmettere non riguarda solo l’ambiente competitivo ma il mettersi alla prova ! Perché alla fine superare un ostacolo alla volta non è altro che una metafora della vita. Io consiglio la Spartan a chiunque abbia voglia di mettersi alla prova , superare i propri limiti ma soprattutto che si voglia divertire in un campo gara ricco di persone pronte ad aiutarti a spronarti! Concludo con una piccola esperienza, in più di una gara ero arrivato al limite fisico , preso dalla voglia di fare un risultato sono andato ben oltre le mie possibilità e quando ero stanco e con la voglia di mollare , i miei compagni di viaggio hanno fatto di tutto per aiutarmi da una banale parola fino a persone che mi hanno chiesto di finirla con loro… questo va ben oltre le gare e il risultato…