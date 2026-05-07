Luigi Zeno Testimonial del Napoli Cinema Festival – Premio “Miglior Giovane Attore 2026”

Nell’ambito del Napoli & Festival – Expo Summer 2026 | 26–28 giugno | Villa Bruno – San Giorgio a Cremano
Il Napoli Cinema Festival 2026 annuncia la presenza di Luigi Zeno come testimonial ufficiale della manifestazione e destinatario del premio “Miglior Giovane Attore 2026”.
La cerimonia si terrà venerdì 26 giugno a Villa Bruno, nella serata inaugurale del festival, alla presenza dell’ospite d’onore Don Backy e di numerosi rappresentanti del mondo cinematografico.
Luigi Zeno: una giovane voce del nuovo cinema italiano
Classe 2008, Luigi Zeno si sta affermando come uno dei giovani interpreti più interessanti della sua generazione.
È tra i volti della nuova serie Netflix “Minerva- La Scuola”, di prossima uscita, un progetto che lo vede impegnato in un ruolo centrale all’interno di un racconto dedicato al mondo adolescenziale.
Accanto al percorso artistico, Zeno porta avanti un forte impegno sociale come volto della campagna nazionale “Pausa Caffè Contro il Bullismo”, incontrando studenti e contribuendo alla sensibilizzazione su temi di ascolto, rispetto e prevenzione.
Nel suo percorso recente spicca anche “La Promessa di Patrizio”, un’opera che racconta il passaggio delicato tra crescita e responsabilità. La sua presenza al Napoli Cinema Festival rappresenta la volontà della manifestazione di valorizzare giovani interpreti che stanno contribuendo a rinnovare il linguaggio cinematografico italiano.
Il Festival
Il Napoli Cinema Festival si svolge all’interno del Napoli & Festival – Expo Summer 2026, evento:
- ideato da Alfonso Gemito
- realizzato in collaborazione con Dagal Creations APS, attiva dal 2007
- riconosciuto dalla Regione Campania nel 2023 per il suo valore culturale
La serata del 26 giugno e tutte le attività del festival sono a ingresso gratuito, con orario 10:00 – 24:00.