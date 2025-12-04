giovedì, Dicembre 4, 2025

salute

SALUTE

Salute: scoperta strategia naturale contro il rischio psicotico nei giovani

redazione - 1
Studio italiano dimostra l'efficacia anti neurofiammatoria della Pea-um di Ugo Cataluddi ROMA – Una potenziale svolta nella prevenzione dei disturbi psicotici arriva dall’Italia. Un gruppo di ricerca dell’Università di...

Rimosso tumore a donna in gravidanza, intervento record al Sant’Eugenio di Roma

Nasce la nuova commissione ginecologia estetico-funzionale dell’Ordine dei medici di Roma

Influenza, Bassetti contro i luoghi comuni: “Uscire con il freddo non fa ammalare”

“No al cellulare prima dei 13 anni”: i pediatri aggiornano le raccomandazioni sul digitale

Ultime notizie

Viterbo: verifica delle opere infrastrutturali, realizzate con fondi pubblici

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
redazione
Autore redazione
1 min.read

Nell’ambito delle programmate attività di verifica delle opere infrastrutturali, realizzate con fondi pubblici, si è svolto questa mattina un accesso ispettivo nel Comune d Viterbo in un importante cantiere per la realizzazione di un ponte ciclopedonale che metterà in collegamento due quartieri della Città.

L’attività, disposta dal Prefetto di Viterbo, dott. Sergio Pomponio,  ai sensi dell’art 93 del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia).rientra tra le misure di controllo che hanno  l’obiettivo di garantire trasparenza e prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Le verifiche sono state condotte dal Gruppo Interforze Antimafia della provincia di Viterbo, composto da personale della Direzione Investigativa Antimafia di Roma, della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Viterbo.

Nel corso dell’accesso sono stati verificati 12 lavoratori, 4 mezzi operativi e 5 ditte. E’ stata inoltre acquisita la documentazione relativa all’appalto e dai primi accertamenti non sarebbero emerse criticità sotto il profilo dell’antimafia. Gli esiti saranno comunque trasmessi alla Prefettura di Viterbo per i successivi approfondimenti.

Con tale iniziativa, prosegue il lavoro dell’Ufficio Territoriale del Governo a tutela di chi opera onestamente e della sana economia locale, contro ogni forma di condizionamento criminale.

Previous article
Villa Adriana, i Vigili del Fuoco festeggiano Santa Barbara
Next article
CITTADUCALE: I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Redazione

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

Ultime notizie

Alla scoperta degli antichi Borghi caratteristici del Cilento

AMBIENTE 0
Il castello di Rocca Cilento Il fascino nascosto del Cilento...

Al Teatro Brancaccio, torna “Aggiungi un posto a Tavola”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Roma, Il musical più longevo e amato dagli italiani,...

A piedi dalla Campania verso le Città Erniche, partendo dalla Porta del Sud!

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
San Vittore, Il 12 dicembre inaugurazione del cammino...

Articoli popolari

Alla scoperta degli antichi Borghi caratteristici del Cilento

AMBIENTE 0
Il castello di Rocca Cilento Il fascino nascosto del Cilento...

Al Teatro Brancaccio, torna “Aggiungi un posto a Tavola”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Roma, Il musical più longevo e amato dagli italiani,...

A piedi dalla Campania verso le Città Erniche, partendo dalla Porta del Sud!

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
San Vittore, Il 12 dicembre inaugurazione del cammino...

© Il Giornale del Lazio 2025