Viterbo: verifica delle opere infrastrutturali, realizzate con fondi pubblici

Nell’ambito delle programmate attività di verifica delle opere infrastrutturali, realizzate con fondi pubblici, si è svolto questa mattina un accesso ispettivo nel Comune d Viterbo in un importante cantiere per la realizzazione di un ponte ciclopedonale che metterà in collegamento due quartieri della Città.

L’attività, disposta dal Prefetto di Viterbo, dott. Sergio Pomponio, ai sensi dell’art 93 del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia).rientra tra le misure di controllo che hanno l’obiettivo di garantire trasparenza e prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Le verifiche sono state condotte dal Gruppo Interforze Antimafia della provincia di Viterbo, composto da personale della Direzione Investigativa Antimafia di Roma, della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Viterbo.

Nel corso dell’accesso sono stati verificati 12 lavoratori, 4 mezzi operativi e 5 ditte. E’ stata inoltre acquisita la documentazione relativa all’appalto e dai primi accertamenti non sarebbero emerse criticità sotto il profilo dell’antimafia. Gli esiti saranno comunque trasmessi alla Prefettura di Viterbo per i successivi approfondimenti.

Con tale iniziativa, prosegue il lavoro dell’Ufficio Territoriale del Governo a tutela di chi opera onestamente e della sana economia locale, contro ogni forma di condizionamento criminale.