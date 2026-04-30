Aree Interne, Gianluca Quadrini (ANCI Lazio) da Rocca Priora: “Con il progetto MOVES la voce della montagna arriva in Europa

Fondamentale il ruolo dei Comuni.”

​ROCCA PRIORA (RM), 29 Aprile 2026 – Si è svolto oggi a Rocca Priora il workshop del progetto europeo MOVES (Mountain Voices for Engaged and Sustainable Democracy), una giornata intensa che ha visto la partecipazione attiva di amministratori locali, cittadini e rappresentanti internazionali. L’evento ha assunto una particolare rilevanza istituzionale poiché si è svolto in concomitanza con la riunione del Consiglio Direttivo di ANCI Lazio, confermando la centralità delle politiche per le aree interne nell’agenda dell’associazione.

​Il progetto MOVES, che vede ANCI Lazio nel ruolo di partner attuatore per l’Italia, mira a contrastare lo spopolamento e l’isolamento delle comunità montane attraverso percorsi di democrazia partecipativa e co-progettazione tra cittadini e istituzioni.

​”La scelta di Rocca Priora per questo workshop e per il contestuale direttivo di ANCI Lazio non è casuale,” ha dichiarato Gianluca Quadrini, dirigente di ANCI Lazio. “Siamo nel cuore di un territorio che vive quotidianamente le sfide della montagna, ma che dimostra anche una straordinaria resilienza. Con MOVES vogliamo trasformare le necessità dei nostri borghi in proposte d’azione concrete da portare sui tavoli europei.”

​Durante i lavori, che si inseriscono nel quadro del Work Package 1 (WP1) del progetto, Quadrini ha sottolineato come la partecipazione civica sia l’antidoto principale allo spopolamento: “Oggi, insieme al Direttivo, abbiamo ribadito che non può esserci sviluppo sostenibile senza il coinvolgimento diretto di giovani, donne e gruppi sottorappresentati. Il nostro obiettivo è creare una rete stabile di governance che permetta alle aree interne del Lazio di non essere più periferia, ma laboratorio di innovazione sociale.”

​Il workshop di oggi ha dato il via a una serie di laboratori che porteranno alla stesura di vere e proprie Policy Proposals, le quali saranno presentate nelle sedi internazionali al termine del progetto. “ANCI Lazio c’è ed è al fianco dei sindaci e dei cittadini per garantire che nessuna comunità montana resti indietro,” ha concluso Quadrini.