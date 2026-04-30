Riportare in vita l’antilope blu, estinta nel 1800: la nuova missione di Colossal Bioscences

La società di biogenetica Colossal Bioscences annuncia un nuovo ambizioso progetto, che punta a ‘cancellare’ l’estinzione dell’antilope blu, scomparsa 200 anni fa

(L’immagine, diffusa dalla Colossal Bioscences, è stata ricreata con l’AI)

ROMA – L’uomo ne ha causato l’estinzione, l’uomo rimedierà e la riporterà sulla Terra: con questo input ‘morale’ la società Colossal Bioscences, che si occupa di biogenetica, ha annunciato un nuovo progetto per riportare in vita l’antilope blu, una particolare varietà di antilope che si è estinta 200 anni fa. La notizia è stata rilanciata oggi dalla Cnn. La Colossal Biosciences, si sa, non è nuova a progetti ambiziosi. Come quello di ricreare i metalupi, cosa effettivamente realizzata poco più di un anno.

Ebbene, ora la Colossal Biosceces (con sede a Dallas) annuncia che sta lavorando alla “de-estinzione” dell’antilope blu (Hippotragus leucophaeus), una maestosa antilope africana scomparsa da circa duecento anni. In precedenza, la società ha lavorato sul mammut lanoso, tilacino, dodo, moa e metalupo, sempre nell’ottica di ‘cancellare’ l’estinzione di queste specie.

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