​Demanio Marittimo: Gianluca Quadrini (ANCI Lazio) partecipa alla Giunta Federale di FederBalneari Italia

“Sinergia totale per il futuro delle coste”

​Si è tenuta oggi a Roma l’importante riunione della Giunta Federale di FederBalneari Italia, alla quale ha preso parte il dirigente regionale di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini. L’incontro ha rappresentato un momento cruciale di confronto sulle politiche di gestione del demanio marittimo e sulle prospettive di sviluppo del settore turistico-balneare in vista della stagione 2026.

​L’obiettivo della partecipazione di ANCI Lazio è stato quello di consolidare un fronte comune tra istituzioni locali e operatori del settore, garantendo un equilibrio tra il rispetto delle normative europee e la tutela delle imprese balneari, pilastro fondamentale dell’economia del litorale laziale.

​L’intervento di Gianluca Quadrini e il ringraziamento alla Presidenza

​Nel corso del suo intervento, Gianluca Quadrini ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale:

​”La nostra presenza oggi ribadisce la vicinanza di ANCI Lazio alle imprese balneari. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente Nazionale di FederBalneari Italia, Marco Maurelli, per l’invito a partecipare a questi lavori e per la costante disponibilità al dialogo. La sua leadership e la visione strategica che sta imprimendo alla Federazione sono fondamentali in questo momento delicato: grazie alla sua iniziativa, stiamo costruendo una sinergia operativa necessaria per dare certezze agli operatori e valorizzare al meglio l’economia del mare del nostro territorio.”

​I temi principali dell’incontro

​Durante la seduta della Giunta Federale sono stati approfonditi i seguenti punti chiave:

​Governance e Normative: Analisi del quadro legislativo riguardante le concessioni e necessità di bandi equi che valorizzino gli investimenti effettuati.

​Sostenibilità e Servizi: Coordinamento tra enti locali e balneari per migliorare l’accessibilità, la sicurezza e la pulizia dei litorali.

​Rilancio del Comparto: Promozione del brand “Mare del Lazio” attraverso strategie comuni di marketing territoriale.

​La riunione si è conclusa con la volontà condivisa di mantenere aperto un tavolo di confronto permanente tra ANCI Lazio e FederBalneari, per monitorare l’evoluzione normativa e supportare tecnicamente le amministrazioni comunali nei processi decisionali legati al demanio.