San Cesareo, quando una scomparsa diventa realtà simulata: i cani da Mantrailing al Centro Commerciale La Noce

San Cesareo (RM) — Si terrà questo sabato e domenica, presso il Centro Commerciale La Noce di San Cesareo, un evento formativo di grande interesse tecnico, operativo e sociale dedicato al K9 Mantrailing, disciplina cinofila impiegata nella ricerca di persone scomparse attraverso l’odore individuale della persona da rintracciare.

Il workshop, organizzato da Dog’s Mind Centro Cinofilo di Artena in collaborazione con Ivan Schmidt Academy,e UCS Croce Verde di Cumiana, sarà tenuto dagli istruttori Ivan Schmidt e Vassilia Sacco, figure note nel panorama nazionale e internazionale della ricerca di persone scomparse.

L’evento vedrà la partecipazione di binomi cinofili provenienti da tutta Italia, che per due giornate si confronteranno in un contesto particolarmente realistico: un centro commerciale, con aree di passaggio, parcheggi, ingressi, uscite, flussi di persone, odori ambientali, rumori, distrazioni e contaminazioni tipiche di uno scenario urbano.

Elemento centrale del workshop sarà una simulazione di ricerca reale di una persona scomparsa dal Centro Commerciale La Noce. I binomi saranno chiamati a lavorare come in un possibile scenario operativo: partenza da un punto noto, acquisizione dell’odore individuale della persona da ricercare, lettura della traccia, interpretazione dei cambi di direzione, gestione degli incroci, delle aree contaminate e delle zone ad alta presenza umana.

Come sottolinea Ivan Schmidt, l’importanza dell’esercitazione va oltre il semplice addestramento tecnico:

“Quando si lavora sulla ricerca di una persona scomparsa, non possiamo permetterci di allenare i cani solo in situazioni comode, pulite o prevedibili. La realtà è molto diversa: ci sono persone che camminano, auto che si muovono, odori che si sovrappongono, tracce che attraversano parcheggi, ingressi, marciapiedi e aree commerciali. Una simulazione come questa serve a mettere il binomio davanti a uno scenario credibile, vicino a ciò che può accadere davvero durante un’attivazione. Il cane deve imparare a seguire una traccia individuale anche dove tutto sembra confuso. E il conduttore deve imparare a leggere il cane, senza inventare risposte, senza forzare, ma interpretando correttamente ciò che il cane sta comunicando.”

L’esercitazione avrà quindi un valore formativo importante sia per i cani sia per i conduttori. Non si tratterà di una semplice dimostrazione, ma di un lavoro tecnico pensato per riprodurre le difficoltà operative che si possono incontrare durante una reale ricerca di persona scomparsa.

“Ogni minuto, in una scomparsa, può avere un peso enorme,” prosegue Schmidt. “Per questo la preparazione deve essere seria, continua e costruita su scenari reali. Allenarsi in un centro commerciale significa affrontare un ambiente vivo, dinamico, pieno di interferenze. È lì che si vede il livello di un binomio: nella capacità di rimanere sulla traccia nonostante il caos.”

Il workshop rappresenta anche un’occasione per sensibilizzare il territorio su un tema di grande rilevanza sociale. La scomparsa di una persona è un evento che può colpire qualunque famiglia e che richiede tempestività, competenza e collaborazione tra le diverse realtà coinvolte.

Con questa iniziativa, Dog’s Mind Centro Cinofilo di Artena, Ivan Schmidt Academy e Croce Verde di Cumiana portano a San Cesareo un momento di alta formazione cinofila, valorizzando il ruolo delle unità K9 nella ricerca persone scomparse e promuovendo una cultura operativa basata su metodo, responsabilità e preparazione concreta.