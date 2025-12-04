CITTADUCALE: I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale, con il supporto della Stazione di Roma–Garbatella, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Roma, con contestuale obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Rieti nei confronti di un 55enne residente nel quartiere “Garbatella” della Capitale.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito di un’indagine avviata a seguito dell’arresto dell’uomo, avvenuto qualche mesa fa a Pescorocchiano.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale lungo la S.P. 26 “Via Marsicana”, i militari della Stazione Carabinieri di Pescorocchiano avevano proceduto alla perquisizione personale e veicolare, rinvenendo 70 grammi di cocaina suddivisi in 6 dosi, due bilancini di precisione, tre telefoni cellulari e alcuni quaderni in possesso dell’indagato, successivamente posti sotto sequestro.

L’uomo era stato tratto in arresto per la detenzione della sostanza stupefacente.

Le successive attività investigative – comprese l’analisi forense dei telefoni sequestrati, la verifica delle movimentazioni di una carta prepagata e l’assunzione di sommarie informazioni da persone informate sui fatti – hanno consentito di ricostruire varie cessioni di sostanze stupefacenti (in prevalenza cocaina), verificatesi tra il 2020 e il gennaio 2025 in diverse località delle province di Rieti, Roma e Latina, per un giro d’affari stimato in circa 20.000 euro.

Gli elementi di prova acquisti nel corso delle indagini sono stati ritenuti idonei dall’Autorità Giudiziaria che ha così disposto la misura cautelare a carico dell’indagato, immediatamente eseguita dai Carabinieri di Cittaducale.

Si dà atto che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali del soggetto denunciato saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.