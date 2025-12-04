giovedì, Dicembre 4, 2025

salute

SALUTE

Salute: scoperta strategia naturale contro il rischio psicotico nei giovani

redazione - 0
Studio italiano dimostra l'efficacia anti neurofiammatoria della Pea-um di Ugo Cataluddi ROMA – Una potenziale svolta nella prevenzione dei disturbi psicotici arriva dall’Italia. Un gruppo di ricerca dell’Università di...

Rimosso tumore a donna in gravidanza, intervento record al Sant’Eugenio di Roma

Nasce la nuova commissione ginecologia estetico-funzionale dell’Ordine dei medici di Roma

Influenza, Bassetti contro i luoghi comuni: “Uscire con il freddo non fa ammalare”

“No al cellulare prima dei 13 anni”: i pediatri aggiornano le raccomandazioni sul digitale

Ultime notizie

CITTADUCALE: I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

RIETI e PROVINCIA
redazione
Autore redazione
1 min.read

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale, con il supporto della Stazione di Roma–Garbatella, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Roma, con contestuale obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Rieti nei confronti di un 55enne residente nel quartiere “Garbatella” della Capitale.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito di un’indagine avviata a seguito dell’arresto dell’uomo, avvenuto qualche mesa fa a Pescorocchiano.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale lungo la S.P. 26 “Via Marsicana”, i militari della Stazione Carabinieri di Pescorocchiano avevano proceduto alla perquisizione personale e veicolare, rinvenendo 70 grammi di cocaina suddivisi in 6 dosi, due bilancini di precisione, tre telefoni cellulari e alcuni quaderni in possesso dell’indagato, successivamente posti sotto sequestro.

L’uomo era stato tratto in arresto per la detenzione della sostanza stupefacente.

Le successive attività investigative – comprese l’analisi forense dei telefoni sequestrati, la verifica delle movimentazioni di una carta prepagata e l’assunzione di sommarie informazioni da persone informate sui fatti – hanno consentito di ricostruire varie cessioni di sostanze stupefacenti (in prevalenza cocaina), verificatesi tra il 2020 e il gennaio 2025 in diverse località delle province di Rieti, Roma e Latina, per un giro d’affari stimato in circa 20.000 euro.

Gli elementi di prova acquisti nel corso delle indagini sono stati ritenuti idonei dall’Autorità Giudiziaria che ha così disposto la misura cautelare a carico dell’indagato, immediatamente eseguita dai Carabinieri di Cittaducale.

Si dà atto che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali del soggetto denunciato saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

Previous article
Viterbo: verifica delle opere infrastrutturali, realizzate con fondi pubblici
Next article
Elicottero si schianta in Valtellina: estratte vive tre persone, ma c’è un morto. Alla guida “il pilota degli 8 mila”
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Redazione

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

Ultime notizie

Alla scoperta degli antichi Borghi caratteristici del Cilento

AMBIENTE 0
Il castello di Rocca Cilento Il fascino nascosto del Cilento...

Al Teatro Brancaccio, torna “Aggiungi un posto a Tavola”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Roma, Il musical più longevo e amato dagli italiani,...

A piedi dalla Campania verso le Città Erniche, partendo dalla Porta del Sud!

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
San Vittore, Il 12 dicembre inaugurazione del cammino...

Articoli popolari

Alla scoperta degli antichi Borghi caratteristici del Cilento

AMBIENTE 0
Il castello di Rocca Cilento Il fascino nascosto del Cilento...

Al Teatro Brancaccio, torna “Aggiungi un posto a Tavola”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Roma, Il musical più longevo e amato dagli italiani,...

A piedi dalla Campania verso le Città Erniche, partendo dalla Porta del Sud!

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
San Vittore, Il 12 dicembre inaugurazione del cammino...

© Il Giornale del Lazio 2025