Villa Adriana, i Vigili del Fuoco festeggiano Santa Barbara

Si sono svolti questa mattina, presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Villa Adriana, i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, Patrona del Corpo nazionale dei VV.FF.

Numerose le Autorità, civili, militari e dell’Associazionismo presenti. La Città di Guidonia Montecelio è stata rappresentata dal vicesindaco Paola De Dominicis.

“Ai Vigili del Fuoco va il più sentito ringraziamento e la più profonda gratitudine per l’instancabile impegno, l’elevata professionalità e la straordinaria dedizione al servizio della comunità. Il loro quotidiano operato costituisce un esempio autentico di senso del dovere e di spirito di sacrificio, sempre orientato a garantire la sicurezza di tutti noi”, dichiara il vicesindaco De Dominicis.