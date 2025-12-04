giovedì, Dicembre 4, 2025

Salute: scoperta strategia naturale contro il rischio psicotico nei giovani

Studio italiano dimostra l'efficacia anti neurofiammatoria della Pea-um di Ugo Cataluddi ROMA – Una potenziale svolta nella prevenzione dei disturbi psicotici arriva dall'Italia. Un gruppo di ricerca dell'Università di...

Rimosso tumore a donna in gravidanza, intervento record al Sant’Eugenio di Roma

Nasce la nuova commissione ginecologia estetico-funzionale dell’Ordine dei medici di Roma

Influenza, Bassetti contro i luoghi comuni: “Uscire con il freddo non fa ammalare”

“No al cellulare prima dei 13 anni”: i pediatri aggiornano le raccomandazioni sul digitale

Villa Adriana, i Vigili del Fuoco festeggiano Santa Barbara

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Redazione
Si sono svolti questa mattina, presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Villa Adriana, i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, Patrona del Corpo nazionale dei VV.FF.

Numerose le Autorità, civili, militari e dell’Associazionismo presenti. La Città di Guidonia Montecelio è stata rappresentata dal vicesindaco Paola De Dominicis.

“Ai Vigili del Fuoco va il più sentito ringraziamento e la più profonda gratitudine per l’instancabile impegno, l’elevata professionalità e la straordinaria dedizione al servizio della comunità. Il loro quotidiano operato costituisce un esempio autentico di senso del dovere e di spirito di sacrificio, sempre orientato a garantire la sicurezza di tutti noi”, dichiara il vicesindaco De Dominicis.

Tourism Seychelles rafforza la leadership nel turismo sostenibile
Viterbo: verifica delle opere infrastrutturali, realizzate con fondi pubblici
Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia

