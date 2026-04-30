1° Maggio tra stelle e fossili allo SMuRC di Rocca di Cave (RM)

Esperienze interattive al Planetario e al Museo Ardito Desio

con gratuità grazie al progetto IBorghi Maestri dei Monti Prenestini



I pianeti del Sistema Solare e il patrimonio fossile e geologico del Museo “Ardito Desio” nella proposta della Direzione dello SMuRC Sistema Museale Rocca di Cave per la giornata di venerdì 1 maggio 2026. Ogni esperienza è un invito – per cittadini e turisti – ad osservare il paesaggio dei Monti Prenestini con occhi nuovi e a comprendere il legame tra natura, tempo e biodiversità. Una modalità per vivere insieme una giornata di festa dal profondo significato e riportare l’attenzione sull’uomo, sulla sua storia e sul mondo che abitiamo.La data del 1 maggio segna la prima di una serie di iniziative che SMuRC realizza nell’ambito del programma I Borghi Maestri dei Monti Prenestini…Isole di Rigenerazione. In particolare in questa giornata le attività VIAGGIO NEL SISTEMA SOLARE e PICCOLI PALEONTOLOGI IN AZIONE saranno proposte al pubblico gratuitamente (sempre con obbligo di prenotazione online).

Senza dubbio il Planetario (in Via Colle Pozzo 1) è uno dei grandi protagonisti di giornata con due spettacoli:>ore 12.30 e 15.30 (durata 1h)

VIAGGIO NEL SISTEMA SOLAREil live show condotto dai comunicatori della scienza de Le Nuvole – società che gestisce la didattica e i servizi aggiuntivi in collaborazione con il Comune di Rocca di Cave. Grazie a queste guide esperte sarà possibile imparare ad orientarsi nel nostro Sistema Solare e riconoscere anche i pianeti più lontani ed inaccessibili.

>ore 11.30, 14.30 e 16.30 (durata 30 min.)

DALLA TERRA ALL’UNIVERSOun filmato fulldome proiettato in cupola per un’esperienza immersiva nell’immagine che attualmente abbiamo dell’Universo, frutto della tecnologia dei telescopi, che ha arricchito la conoscenza del nostro Sistema Solare di elementi una volta sconosciuti.

Il Museo Geopaleontologico Ardito Desio resta aperto con orario continuato dalle 11:00 alle 17:30 e possibilità di accedere a due turni di visite guidate (durata 1 ora) alle ore 10.30 e 16.30. Articolato su tre livelli il percorso propone una fruizione esperienziale che, dall’esplorazione attiva della geologia e della paleontologia al piano terra, racconta l’evoluzione geologica dell’Italia centrale e dell’antica Scogliera Corallina di Rocca di Cave al piano rialzato per proseguire con l’esperienza di scavo nella Sala della Paleontologia e nella Sala di Geologia al primo piano fino al Corridoio della Meraviglia con l’esposizione di fossili e minerali.

Appuntamenti inoltre alle ore 12.15 e 15.30 (durata 1 ora) sempre al Museo con il laboratorio “Piccoli paleontologi in azione!”. I giovani visitatori (dai 6 ai 10 anni) potranno avvicinarsi al meraviglioso mondo dei fossili e della paleontologia attraverso il gioco e la manualità. Dall’osservazione con lenti d’ingrandimento e strumenti di esplorazione alla realizzazione del proprio fossile personale utilizzando pasta modellabile, foglie, conchiglie e altri materiali naturali, potranno sperimentare fino in fondo il processo di fossilizzazione.

La prenotazione è sempre obbligatoria a https://smurc-prenotazioni.sumupstore.com/Info: smurc@lenuvole.com