Tourism Seychelles rafforza la leadership nel turismo sostenibile



Con una partnership internazionale per la riforestazione le Seychelles trasformano la promozione turistica in azione concreta

Tourism Seychelles compie un nuovo passo decisivo nel proprio percorso verso un turismo sempre più responsabile, annunciando una partnership internazionale che ha già portato alla piantumazione di oltre 2.000 alberitra Senegal e Mali. Realizzata in collaborazione con Tripadvisor Ad Express e Dots.eco, l’iniziativa lega in modo diretto le campagne promozionali delle Seychelles sul mercato globale a progetti di riforestazione concreti: ogni piccolo investimento pubblicitario genera la piantumazione di un albero, trasformando la promozione turistica in un’azione tangibile di tutela ambientale.

Il risultato non è soltanto un incremento della visibilità delle Seychelles come meta da sogno, ma un impatto reale per l’ambiente e per le comunità coinvolte. In Senegal sono stati piantati 1.998 alberi in tre regioni colpite da degrado a causa della monocoltura di arachidi: un passo importante lungo la strada di conversione di 30.000 ettari in sistemi agroforestali sostenibili, con benefici per biodiversità e mezzi di sussistenza locali. In Mali, invece, l’iniziativa ha contribuito con 100 alberi in regioni come Kayes e Koulikoro, nell’ambito di un progetto di giardini forestali promossi da Trees for the Future e inseriti nella cornice dell’ambiziosa iniziativa panafricana Great Green Wall, finalizzata a contrastare la desertificazione e a dare nuova vita a territori fragili.

Per le Seychelles, un piccolo arcipelago insulare particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici e all’innalzamento del livello del mare, questa scelta rappresenta molto più di un gesto simbolico. È la manifestazione concreta di una visione che incoraggia la resilienza collettiva, la cooperazione regionale e la consapevolezza che il turismo può e deve contribuire a proteggere il pianeta. Come ha sottolineato Steven Paganelli di Tripadvisor, piantare un albero per ogni dollaro investito non significa solo promuovere la bellezza naturale, ma garantirne la protezione per le generazioni future.

“Questa collaborazione va oltre la promozione della destinazione; riflette il tipo di impatto positivo che vogliamo che il turismo abbia”, ha affermato Bernadette Willemin, Direttore Generale per il Marketing delle Destinazioni presso Tourism Seychelles. “Le Seychelles sono orgogliose di essere un esempio e di mettere a disposizione la propria esperienza, condividendo conoscenze e iniziative con altri membri della regione. Il cambiamento climatico colpisce molti paesi, compreso il nostro, e attraverso il turismo sostenibile e partnership come questa, ci stiamo impegnando per migliorare la situazione. Il turismo alle Seychelles dipende da un delicato equilibrio con la sostenibilità, e questi sforzi rafforzano la nostra responsabilità di proteggere sia il nostro patrimonio naturale che l’ambiente in generale” .

Così, attraverso il progetto Sustainable Seychelles, l’arcipelago non si limita a offrire paesaggi da cartolina ma dimostra di voler essere un modello di turismo responsabile. Ogni albero piantato è certificato, garantendo trasparenza e responsabilità, rafforzando la reputazione delle Seychelles come destinazione dove viaggi e tutela ambientale vanno di pari passo. Tourism Seychelles vuole essere un faro di ispirazione: turismo non come sfruttamento, ma come strumento di rigenerazione ambientale e sociale. Un invito per tutti, operatori, viaggiatori, istituzioni, a pensare fino in fondo al significato del viaggiare.