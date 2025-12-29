lunedì, Dicembre 29, 2025

Una giovane donna è stata trovata morta in un cortile, a Milano

E per ora non si sa molto altro: era svestita e senza documenti. Gli inquirenti valutano tutte le ipotesi, compreso l’omicidio

ROMA – Una giovane donna, ancora senza nome, è stata trovata morta nel cortile di un palazzo di via Paruta 74, a ridosso di via Padova, a Milano. Il corpo era a terra, in un vialetto interno allo stabile, sotto le finestre di un appartamento e vicino all’ingresso del complesso.

La vittima, dall’età apparente tra i 25 e i 30 anni, era semi svestita e priva di documenti o effetti personali. Un dettaglio che pesa, e non poco, sull’inchiesta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Investigativo, insieme al pubblico ministero Antonio Pansa, scrive il Corriere della Sera.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Sul corpo non sarebbero stati rilevati evidenti segni di violenza, ma gli investigatori hanno riscontrato alcuni segni sul collo, la cui natura resta da chiarire. È in corso l’esame del medico legale per stabilire le cause del decesso.

Gli inquirenti stanno inoltre acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, con particolare attenzione alle registrazioni della notte precedente. L’assenza di identificazione e le circostanze del ritrovamento tengono aperto anche lo scenario dell’omicidio.

