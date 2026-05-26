Coopservice ed Ecosfera Servizi insieme: l’Italia che fa sistema

Primo caso annunciato ufficialmente in Italia, le due ESCo siglano la loro partnership di lungo termine testimoniando il ruolo primario che imprese e tecnologie italiane possono e devono avere nella transizione energetica della Pubblica Amministrazione italiana. Perché la sovranità tecnologica – tema europeo, oltre che nazionale – si persegue con impegni concreti, collaborazioni tra eccellenze d’impresa e messa a terra sul territorio, così da rivelare la sua importanza effettiva, anche per l’occupazione.

Roma, 25 maggio 2026 – Insieme oltre la singola opportunità. Coopservice ed Ecosfera Servizi annunciano l’inizio di una collaborazione stabile con la partecipazione congiunta a una grande gara pubblica da 2,3 miliardi di euro. Perché quando l’Italia fa sistema e mette a fattor comune le competenze, le esperienze e le tecnologie, dimostra come la sovranità tecnologica non sia né una questione teorica, né una visione astratta, ma un obiettivo-Paese cruciale, raggiungibile consolidando le forze e valorizzando decenni di professionalità.

Tre gli asset strategici fondamentali dell’alleanza oggi annunciata, che offrono massima efficienza e sicurezza alla committenza pubblica:

una solida esperienza nella gestione integrata dei servizi energetici che valorizza la tradizione ingegneristica italiana e le competenze locali;

che valorizza la tradizione ingegneristica italiana e le competenze locali; una struttura finanziaria di rilievo , in grado sostenere investimenti complessi e di lungo periodo;

, in grado sostenere investimenti complessi e di lungo periodo; una rete tecnica e logistica capillare rispetto a tutto il territorio nazionale, dalle grandi aree metropolitane ai piccoli comuni.

Da tempo gli studi di numerose istituzioni – Banca d’Italia, Istat, Confindustria e università – individuano nella difficoltà di “fare sistema” delle imprese italiane il principale freno allo sviluppo economico del Paese. Nelle gare pubbliche, poi, il fenomeno è accentuato dalle alleanze occasionali che non costruiscono un valore stabile per il Paese, ma solo per la commessa specifica, disperdendo a fine contratto quanto costruito.

Coopservice ed Ecosfera Servizi si propongono di superare questo schema. All’interno di una collaborazione di lungo periodo, competenze ed esperienze pluriennali si rafforzano a vantaggio delle Amministrazioni, costruendo quella sovranità tecnologica e professionale necessaria a garantire all’intero settore pubblico soluzioni efficienti, sicure e resilienti. Il risultato concreto? Al servizio dell’efficienza e della transizione energetica degli immobili pubblici c’è l’eccellenza maturata sul campo da due imprese italiane che uniscono le forze in maniera sinergica e strategica. Le caratteristiche perfette per fare sistema, unite all’imprescindibile volontà di farlo.

Il polo di eccellenza costituito da Coopservice ed Ecosfera Servizi è basato su un ecosistema italiano fatto di competenze, tecnologie e partner che, in un contesto di forte competizione internazionale e di criticità nelle filiere di fornitura, rendono cruciale l’esperienza stabilmente condivisa delle due ESCo nei grandi progetti e servizi di efficienza energetica. Le loro soluzioni tecnologiche e gestionali adottano le più avanzate innovazioni introdotte nei servizi integrati, compatibili con gli elevati standard qualitativi necessari al percorso di efficienza della PA e del suo patrimonio immobiliare.

In questo percorso, il risparmio energetico è solo il primo passo di un cammino che punta a riqualificazione profonda, integrazione di tecnologie smart per il monitoraggio energetico e massima riduzione dell’impronta carbonica degli edifici pubblici, garantendo al contempo il massimo comfort a coloro che li utilizzano. E se scuole, uffici e spazi pubblici funzionano meglio, il dialogo fra cittadini, imprese e istituzioni evolve e migliora concretamente la vita di tutti.

La collaborazione fra questi due solidi soggetti per i grandi progetti nazionali dimostra che la sovranità tecnologica e professionale è assolutamente possibile quando le imprese italiane costruiscono insieme lo spazio in cui dimostrare le loro competenze di eccellenza e mettere a frutto le loro soluzioni efficienti, sicure e resilienti per l’intero settore pubblico italiano. Coopservice ed Ecosfera Servizi auspicano che altre imprese italiane facciano ugualmente sistema con questo modello di collaborazione.

Questa visione strategica dei servizi integrati di efficienza energetica per la Pubblica Amministrazione è volàno di:

– efficienza economica: tipicamente le Amministrazioni risparmiano almeno il 20% della loro spesa storica per energia e manutenzione;

– valorizzazione delle competenze e delle filiere italiane;

– miglioramento dei servizi ai cittadini, alle famiglie e alle imprese.

Quella fra Coopservice ed Ecosfera Servizi è dunque una partnership stabile con obiettivi a lungo termine: generare valore per la Pubblica Amministrazione e per il Paese, con un effetto moltiplicatore sul territorio, e valorizzare la complementarità negli ambiti di specializzazione. Insieme, Coopservice ed Ecosfera Servizi vogliono portare l’eccellenza delle imprese italiane al servizio dell’efficienza energetica degli immobili pubblici italiani.

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Carlo Bassanini, Direttore Commerciale di Coopservice:

“Abbiamo in mente un modello di partenariato strategico capace di unire le competenze altamente specializzate e la solidità delle nostre realtà aziendali italiane alle necessità di riqualificazione energetica e strutturale del patrimonio immobiliare della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di trasformarli in hub di sostenibilità e guidare la transizione energetica nazionale. Un approccio che si basa sui pilastri dell’innovazione tecnologica per abbattere consumi ed emissioni e sul valore sociale ed economico generato, attraverso garanzie di trasparenza, legalità e vicinanza alle esigenze dei territori e delle comunità a supporto del Sistema Paese.”

Floriana Tomassetti, Presidente e AD di Ecosfera Servizi:

«Questa partnership non è solo un’alleanza di imprese, ma un progetto di efficienza, visione e responsabilità verso il Paese. Mettiamo a disposizione della PA la nostra solidità e la nostra presenza sul territorio per trasformare gli immobili pubblici in modelli integrati di sostenibilità. Da decenni dimostriamo che l’industria italiana ha le competenze e la forza per guidare la transizione energetica nazionale con i più alti standard di qualità e trasparenza.»

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Il Gruppo Coopservice è specializzato nella fornitura di servizi integrati di facility: cleaning & soft services, energy & technical services, moving & handling services, security services. I servizi vengono erogati direttamente con il proprio personale dipendente (oltre 21.000 lavoratori nel Gruppo), formato e addestrato per garantire qualità ed efficienza. Punto di forza è la capacità di sviluppare sinergie e integrare diversi servizi per offrire ai clienti la convenienza di una soluzione su misura e l’affidabilità di un referente unico.

Ecosfera Servizi S.p.A. opera nella progettazione e nella gestione integrata dei servizi agli edifici, con interventi finalizzati a ottimizzare prestazioni e consumi, supportando le strategie di investimento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare. La Società si propone come interlocutore unico per la pianificazione, il coordinamento e l’erogazione di servizi di Energy Management, Facility Management, Asset Management e Property Management. Forte di un’esperienza consolidata sull’intero territorio nazionale, Ecosfera Servizi assicura competenze specialistiche per immobili pubblici e privati, operando nel rispetto dei principi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tutela ambientale ed efficientamento energetico.