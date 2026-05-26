ERP FEST 2026. Grande successo per gli spettacoli di Circo Contemporaneo e Laboratori

Dal 7 al 12 aprile 2026 si è svolto a Roma ERP Fest 2026, il progetto dell’associazione giovanile MeltingPot, realtà attiva nell’ambito del circo contemporaneo, con la direzione artistica di Leonardo Varriale. La manifestazione ha registrato un’affluenza straordinaria, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi della primavera romana.

Tra le abitazioni di Edilizia Romana Popolare di Largo delle Terme Gordiane e l’area verde di Villa Gordiani, la rassegna ha proposto sei giornate consecutive di spettacoli e laboratori, trasformando luoghi urbani quotidiani in spazi di immaginazione condivisa, gioco e scoperta. Il pubblico, numerosissimo in ogni appuntamento, ha risposto con entusiasmo alla proposta artistica.

La rassegna ha attraversato differenti linguaggi del circo del presente — dalla comicità musicale al teatro di figura, dalla ricerca narrativa del circo contemporaneo fino alla dimensione poetica e visionaria della creazione collettiva — mantenendo una forte attenzione alla relazione con lo spazio pubblico, alla partecipazione del pubblico e all’accessibilità.

Il programma si è aperto martedì 7 aprile alle ore 18.00 a Largo delle Terme Gordiane con Il circo in valigia di e con Gianluigi Capone: uno spettacolo per spettatori dai 3 ai 99 anni in cui un clown, una valigia e l’immaginazione hanno dato vita a un circo tutto da inventare, tra acrobazie, giocoleria e musica dal vivo. La partecipazione delle famiglie è stata massiccia, con bambini e adulti incantati dalla magia circense.

Mercoledì 8 aprile alle ore 18.00, sempre a Largo delle Terme Gordiane, è andato in scena Marlon Banda Show di e con Marlon Banda, un varietà-concerto esilarante ed esplosivo in cui comicità fisica e verbale si sono intrecciate alla musica dal vivo, in un ritmo vorticoso e dissacrante che ha conquistato il pubblico.

Giovedì 9 aprile alle ore 18.00 a Villa Gordiani ha debuttato Capuche di e con Cie Zania, spettacolo di circo contemporaneo che ha riletto Cappuccetto Rosso in chiave attuale, affrontando con poesia e ironia il tema della violenza di genere e dell’adolescenza, attraverso teatro, musica dal vivo e camminata su corda molle. L’intensità emotiva della performance ha profondamente colpito gli spettatori.

Venerdì 10 aprile alle ore 18.00, si è tornati a Largo delle Terme Gordiane con Gustavo La Vita di e con Andrea Farnetani: un clown virtuoso e delicato che, tra equilibri fragili, numeri su scala traballante e un poetico gioco di oggetti, ha raccontato con semplicità e ironia i delicati equilibri dell’animo umano, suscitando applausi calorosi.

Sabato 11 aprile alle ore 18.00, di nuovo a Villa Gordiani, Selva di e con Cie Zania ha proposto un viaggio poetico e introspettivo in un ambiente vegetale, dove circo contemporaneo, musiche e danze della cultura popolare si sono incontrate in una riflessione sull’identità, il tempo e il rapporto con la natura. La suggestione dello spettacolo ha lasciato il pubblico senza parole.

La rassegna si è conclusa domenica 12 aprile alle ore 18.00 a Largo delle Terme Gordiane con TransNovaTerra di e con Collettivo Flaan: un’avventura circense e surreale che ha seguito l’equipaggio della nave Theseus su un pianeta sconosciuto, tra acrobazie vertiginose e visioni poetiche, interrogandosi sul concetto di casa e appartenenza. Il gran finale ha visto una partecipazione record, con il pubblico in piedi per una lunga ovazione.

Prima degli spettacoli di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile alle ore 17.00 a Largo delle Terme Gordiane, si sono svolti tre appuntamenti di Laboratorio di circo ludico a cura di CircoSvago, aperti a bambini, ragazzi e adulti. I partecipanti hanno potuto sperimentare discipline circensi con palline da giocoleria, piatti cinesi, flowerstick e trampoli, sviluppando equilibrio, coordinazione e collaborazione attraverso il gioco. Anche i laboratori hanno fatto registrare il tutto esaurito, con liste d’attesa per ogni sessione.

ERP Fest 2026 realizzato da MeltingPot grazie al contributo della Regione Lazio e col patrocinio del Municipio Roma V, ha dimostrato ancora una volta come il circo contemporaneo possa essere uno straordinario strumento di inclusione sociale e rigenerazione urbana, portando arte e cultura di qualità nei quartieri popolari della città.

Per informazioni:

https://www.meltingpotroma.it/erp-fest-2026

Sito web: https://www.meltingpotroma.it

Email: info@meltingpotroma.it

Un progetto di MeltingPot

Con il contributo della regione Lazio

Con il Patrocinio di Municipio V di Roma Capitale

L’attività di MeltingPot è sostenuta dal Ministero della Cultura



