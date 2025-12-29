lunedì, Dicembre 29, 2025

salute

Ultime notizie

Aveva urinato nella cappella della stazione Roma Termini: identificato grazie alle telecamere

SPECIALE
redazione
Autore redazione
Less than 1 min.read

Le indagini, condotte attraverso telecamere di videosorveglianza e testimonianze, hanno portato all’individuazione di un 66enne di origine tedesca

ROMA – Un gesto a dir poco sacrilego che ha lasciato senza parole i frequentatori della stazione di Roma Termini. I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno identificato l’uomo che aveva urinato nell’acquasantiera della cappella interna allo scalo ferroviario. Le indagini, condotte attraverso telecamere di videosorveglianza e testimonianze, hanno portato all’individuazione di un 66enne di origine tedesca.

L’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri che gli hanno fatto eleggere domicilio legale e sul suo conto è stata inviata una dettagliata informativa in Procura. L’ipotesi di reato è offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. Un episodio che ha suscitato sdegno tra i pendolari e richiama l’attenzione sul rispetto dei luoghi di culto, anche all’interno di spazi pubblici come le stazioni ferroviarie.

(Foto da: cappellaferroviaria.it)

 fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
Zelensky: “Gli Stati Uniti offrono garanzie di sicurezza per 15 anni. E’ poco…”
Next article
Una giovane donna è stata trovata morta in un cortile, a Milano
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 il 19/07/2000 ( Cambio Provincia) redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

© Il Giornale del Lazio 2025