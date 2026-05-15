3ª Edizione del Premio Artistico‑Letterario Pro Loco Città di Caserta: al via la cerimonia 2025/2026

La cerimonia di premiazione si terrà il 30 maggio 2026 alle ore 16:00 presso l’Auditorium della Provincia di Caserta

La Pro Loco Città di Caserta APS annuncia l’imminente svolgimento della 3ª edizione del Premio Artistico‑Letterario 2025/2026, un appuntamento ormai consolidato che celebra creatività, cultura e talento sul territorio casertano.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il Premio torna con un programma rinnovato e una partecipazione ampia e qualificata. Le iscrizioni sono ufficialmente chiuse e la segreteria ha già ricevuto numerosi elaborati provenienti da studenti, autori emergenti e appassionati di scrittura e arti visive.

Un concorso che unisce scuole, autori e territorio

Il Premio si articola in quattro sezioni:

Sezione A – Tema obbligato “La Pace” , riservata agli studenti delle scuole medie superiori

, riservata agli studenti delle scuole medie superiori Sezione B – Poesia in lingua a tema libero

Sezione C – Poesia in vernacolo a tema libero

Sezione D – Racconto breve a tema libero

Le opere sono state valutate da commissioni qualificate, composte da docenti, professionisti del settore culturale e rappresentanti del mondo associativo.

La giuria assegnerà premi ai primi tre classificati di ogni sezione, oltre a eventuali menzioni speciali.

La cerimonia di premiazione

La cerimonia ufficiale si terrà sabato 30 maggio 2026 alle ore 16:00, presso l’Auditorium della Provincia di Caserta, in Via A. Ceccano.

Il programma della giornata, come riportato nella locandina ufficiale, prevede:

Saluti istituzionali

Articolazione del Premio

Diffusione territoriale del progetto

Presentazione della giuria

Premiazioni delle quattro sezioni

Intervalli musicali

Conclusioni e saluti

Sobrio rinfresco finale

Un momento di incontro tra autori, scuole, famiglie e istituzioni, pensato per valorizzare il talento e la partecipazione culturale del territorio.

A tutti i partecipanti presenti alla cerimonia sarà donata una antologia digitale contenente le opere in concorso.

Un’iniziativa che cresce

«Il Premio Artistico‑Letterario rappresenta un’occasione preziosa per dare voce alla creatività e ai sentimenti dei nostri giovani e dei nostri autori» — dichiara il Presidente Giuseppe Ianniello.

«Anche quest’anno abbiamo registrato una partecipazione significativa, segno che la cultura continua a essere un punto di riferimento per la nostra comunità».

Partner e sostenitori

Come riportato nella locandina ufficiale, sostengono l’iniziativa:

Tenuta Fontana

Antonucci Garden Vivai

Il Torchio Enoteca

Amoroso Concorsi

Seamless

La manifestazione gode inoltre del patrocinio di: