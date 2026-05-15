3ª Edizione del Premio Artistico‑Letterario Pro Loco Città di Caserta: al via la cerimonia 2025/2026

La cerimonia di premiazione si terrà il 30 maggio 2026 alle ore 16:00 presso l’Auditorium della Provincia di Caserta
La Pro Loco Città di Caserta APS annuncia l’imminente svolgimento della 3ª edizione del Premio Artistico‑Letterario 2025/2026, un appuntamento ormai consolidato che celebra creatività, cultura e talento sul territorio casertano.
Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il Premio torna con un programma rinnovato e una partecipazione ampia e qualificata. Le iscrizioni sono ufficialmente chiuse e la segreteria ha già ricevuto numerosi elaborati provenienti da studenti, autori emergenti e appassionati di scrittura e arti visive.
Un concorso che unisce scuole, autori e territorio
Il Premio si articola in quattro sezioni:
- Sezione A – Tema obbligato “La Pace”, riservata agli studenti delle scuole medie superiori
- Sezione B – Poesia in lingua a tema libero
- Sezione C – Poesia in vernacolo a tema libero
- Sezione D – Racconto breve a tema libero
Le opere sono state valutate da commissioni qualificate, composte da docenti, professionisti del settore culturale e rappresentanti del mondo associativo.
La giuria assegnerà premi ai primi tre classificati di ogni sezione, oltre a eventuali menzioni speciali.
La cerimonia di premiazione
La cerimonia ufficiale si terrà sabato 30 maggio 2026 alle ore 16:00, presso l’Auditorium della Provincia di Caserta, in Via A. Ceccano.
Il programma della giornata, come riportato nella locandina ufficiale, prevede:
- Saluti istituzionali
- Articolazione del Premio
- Diffusione territoriale del progetto
- Presentazione della giuria
- Premiazioni delle quattro sezioni
- Intervalli musicali
- Conclusioni e saluti
- Sobrio rinfresco finale
Un momento di incontro tra autori, scuole, famiglie e istituzioni, pensato per valorizzare il talento e la partecipazione culturale del territorio.
A tutti i partecipanti presenti alla cerimonia sarà donata una antologia digitale contenente le opere in concorso.
Un’iniziativa che cresce
«Il Premio Artistico‑Letterario rappresenta un’occasione preziosa per dare voce alla creatività e ai sentimenti dei nostri giovani e dei nostri autori» — dichiara il Presidente Giuseppe Ianniello.
«Anche quest’anno abbiamo registrato una partecipazione significativa, segno che la cultura continua a essere un punto di riferimento per la nostra comunità».
Partner e sostenitori
Come riportato nella locandina ufficiale, sostengono l’iniziativa:
- Tenuta Fontana
- Antonucci Garden Vivai
- Il Torchio Enoteca
- Amoroso Concorsi
- Seamless
La manifestazione gode inoltre del patrocinio di:
- Comune di Caserta
- Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
- Comitato Regionale Pro Loco Campania