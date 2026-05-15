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3ª Edizione del Premio Artistico‑Letterario Pro Loco Città di Caserta: al via la cerimonia 2025/2026

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Daniela Del Prete
Author: Daniela Del Prete
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3ª Edizione del Premio Artistico‑Letterario Pro Loco Città di Caserta: al via la cerimonia 2025/2026
3ª Edizione del Premio Artistico‑Letterario Pro Loco Città di Caserta: al via la cerimonia 2025/2026

La cerimonia di premiazione si terrà il 30 maggio 2026 alle ore 16:00 presso l’Auditorium della Provincia di Caserta

La Pro Loco Città di Caserta APS annuncia l’imminente svolgimento della 3ª edizione del Premio Artistico‑Letterario 2025/2026, un appuntamento ormai consolidato che celebra creatività, cultura e talento sul territorio casertano.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il Premio torna con un programma rinnovato e una partecipazione ampia e qualificata. Le iscrizioni sono ufficialmente chiuse e la segreteria ha già ricevuto numerosi elaborati provenienti da studenti, autori emergenti e appassionati di scrittura e arti visive.

Un concorso che unisce scuole, autori e territorio

Il Premio si articola in quattro sezioni:

  • Sezione A – Tema obbligato “La Pace”, riservata agli studenti delle scuole medie superiori
  • Sezione B – Poesia in lingua a tema libero
  • Sezione C – Poesia in vernacolo a tema libero
  • Sezione D – Racconto breve a tema libero

Le opere sono state valutate da commissioni qualificate, composte da docenti, professionisti del settore culturale e rappresentanti del mondo associativo.

La giuria assegnerà premi ai primi tre classificati di ogni sezione, oltre a eventuali menzioni speciali.

La cerimonia di premiazione

La cerimonia ufficiale si terrà sabato 30 maggio 2026 alle ore 16:00, presso l’Auditorium della Provincia di Caserta, in Via A. Ceccano.

Il programma della giornata, come riportato nella locandina ufficiale, prevede:

  • Saluti istituzionali
  • Articolazione del Premio
  • Diffusione territoriale del progetto
  • Presentazione della giuria
  • Premiazioni delle quattro sezioni
  • Intervalli musicali
  • Conclusioni e saluti
  • Sobrio rinfresco finale

Un momento di incontro tra autori, scuole, famiglie e istituzioni, pensato per valorizzare il talento e la partecipazione culturale del territorio.

A tutti i partecipanti presenti alla cerimonia sarà donata una antologia digitale contenente le opere in concorso.

Un’iniziativa che cresce

«Il Premio Artistico‑Letterario rappresenta un’occasione preziosa per dare voce alla creatività e ai sentimenti dei nostri giovani e dei nostri autori» — dichiara il Presidente Giuseppe Ianniello.

«Anche quest’anno abbiamo registrato una partecipazione significativa, segno che la cultura continua a essere un punto di riferimento per la nostra comunità».

Partner e sostenitori

Come riportato nella locandina ufficiale, sostengono l’iniziativa:

  • Tenuta Fontana
  • Antonucci Garden Vivai
  • Il Torchio Enoteca
  • Amoroso Concorsi
  • Seamless

La manifestazione gode inoltre del patrocinio di:

  • Comune di Caserta
  • Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
  • Comitato Regionale Pro Loco Campania
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Daniela Del Prete
Daniela Del Prete
Daniela Del Prete, nata a Napoli nel 1975, è una giornalista e stimata addetta stampa attiva in tutt'Italia. Direttrice della web tv Dagal Social e presidente dell'associazione Dagal Creations APS, gestisce l'ufficio stampa di numerosi eventi e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Eccellenze Istituzionali nel 2022. Premi: Ha ricevuto il Premio Special Award alla 76ª Biennale di Venezia, un premio a Barcellona per la web tv e il Premio Eccellenze Istituzionali nel 2022

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