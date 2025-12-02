Ucraina, Salvini: “Perplessità sulle parole di Dragone, non mettersi di traverso alla pace”

Il vicepremier: “Mettere fine al confilitto in Ucraina è un bene per i ragazzi che stanno morendo al fronte è un bene per l’economia italiana ed europea”

di Marta Tartarini

ROMA – “Alcune parole che ci sono oggi sui giornali su attacchi preventivi da parte di alleanze difensive qualche perplessità ritengo che sia doveroso che la sollevino”. Lo dice il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, all’assemblea di Alis parlando delle dichiarazioni delll’ammiraglio Cavo Dragone. “Io parteggio per l’Italia- aggiunge- mettere fine al confilitto in Ucraina è un bene per i ragazzi che stanno morendo al fronte, è un bene per l’economia italiana ed europea e chi si mette di mezzo per impedire un accordo tra Russia, Ucraina e Stati Uniti non fa il bene dell’Italia e dell’Europa”, conclude.

