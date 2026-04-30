L’ARMA DEI CARABINIERI SALUTA IL LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE GIUSEPPE COSTARELLA CHE LASCIA IL SERVIZIO ATTIVO

Alcuni giorni fa, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, si è svolto un breve incontro per salutare il Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Costarella, già addetto alla Stazione di Passo Corese, giunto al termine del suo servizio attivo.

Originario di Reggio Calabria, il Luogotenente Costarella si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1988, intraprendendo un lungo percorso professionale.

Dopo un primo periodo con il grado di Carabiniere, prestando servizio presso le Stazioni di Ustica, Palermo-Partanna e Palermo San Lorenzo, ha frequentato il Corso Allievi Sottufficiali a Velletri e, successivamente, a Firenze.

Appena promosso Vice Brigadiere, dopo un breve periodo all’8° Battaglione “Lazio” di Roma, è stato destinato alla Stazione di Fiano Romano operando come sottordine per oltre 26 anni e, infine, dal 2021 presso la Stazione di Passo Corese, reparto in cui si è costantemente distinto per elevata professionalità, disponibilità e profondo spirito di servizio.

Nel corso della breve ma significativa cerimonia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti ha consegnato al Luogotenente Costarella una pergamena celebrativa. Il tributo è stato conferito in segno di formale riconoscimento per l’eccellente lavoro svolto durante la lunga carriera e per l’alto senso del dovere con cui il Sottufficiale ha affrontato le numerose responsabilità del servizio, testimoniando un incondizionato attaccamento ai valori fondanti dell’Istituzione.

Al Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Costarella vanno i più sinceri ringraziamenti da parte di tutta l’Arma dei Carabinieri per il servizio prestato nelle file dell’Istituzione e i migliori auguri per questa nuova fase della sua vita.