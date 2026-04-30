ROMA CELEBRA GLI INTERNAZIONALI DI TENNIS: L’INTERCONTINENTAL ROME AMBASCIATORI PALACE DIVENTA HUB D’ECCELLENZA TRA SPORT, OSPITALITÀ E INTRATTENIMENTO

Appuntamenti con il tennis internazionale, allestimenti, dolcezze e drink dedicati

Il suono delle racchette incontra il ritmo della città e l’atmosfera si tinge di sport: in occasione degli Internazionali BNL d’Italia, l’InterContinental Rome Ambasciatori Palace si trasforma in un palcoscenico vibrante dove eleganza, intrattenimento e tennis si fondono in un’esperienza immersiva.

Protagonista assoluto il podcast “Tennis Insider Club”, che prende vita nella cornice del Charlie’s Rooftop all’ultimo piano: qui, tra panorami romani e ambientazione contemporanea, la campionessa Caroline Garcia conduce interviste esclusive con ospiti di rilievo, trasformando l’hotel in un crocevia internazionale di storie, visioni e passioni legate al mondo del tennis.

Ma l’esperienza va ben oltre l’ascolto: per tutto il periodo la hall accoglie gli ospiti con un raffinato allestimento floreale ispirato al torneo, mentre un originale Selfie Booth, arricchito da iconiche palline da tennis personalizzate, invita a catturare e condividere momenti di puro intrattenimento, in un ambiente dinamico e contemporaneo.

Il buongiorno si apre con un twist creativo: a colazione, lo chef Marco Ciccotelli firma cupcake speciali a forma di pallina da tennis, un dettaglio giocoso che unisce gusto e design, perfetto per iniziare la giornata con stile. A firma dello chef insieme a Bellantoni, anche una sorpresa in camera per ospiti speciali: una racchetta dorata di cioccolata.

E quando cala il sole, il Charlie’s Rooftop diventa il cuore pulsante delle serate romane: qui nasce “CHARLIE’S CUP”, il cocktail signature creato per l’occasione con Tequila Altos Reposado, cordiale di ananas e tè verde, Italicus Rosolio al Bergamotto e succo di lime che si incontrano in una miscela fresca e sofisticata, pensata per celebrare lo spirito del torneo con vista sulla città eterna.

Con questo palinsesto esclusivo, l’InterContinental Rome Ambasciatori Palace si afferma come uno dei luoghi più iconici della stagione romana, dove il tennis diventa esperienza, racconto e stile di vita.

L’InterContinental Rome Ambasciatori Palace, tornato a nuova vita grazie a un’opera di ristrutturazione completa che abbraccia lo stile contemporaneo, è un elegante edificio ricco di storia in stile neorinascimentale affacciato su via Veneto e progettato dall’Arch. Carlo Busiri Vici, con 160 camere e suite, sale riunioni, area benessere e, per le pause di gusto e relax, Anita Lounge Bar, VICI Bistrot e Ristorante con dehors e, all’ultimo piano, Charlie’s Rooftop, la terrazza aperta tutto l’anno.

https://rome.intercontinental.com

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