Dall’8 al 10 maggio il capoluogo ospita il 1° Torneo Nazionale di Scacchi “Città di Rieti”

Mestichelli “un evento di alto livello che coniuga sport, cultura e promozione del territorio”

Si svolgerà dall’8 al 10 maggio 2026, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Domenico, il 1° Torneo Nazionale di Scacchi “Città di Rieti”, importante manifestazione sportiva, culturale e turistica promossa con il patrocinio del Comune di Rieti.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’ASD Mentana Scacchi Avamposto Garibaldino, affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale. Il torneo sarà valido per l’assegnazione del titolo di Campione Interprovinciale delle Province di Rieti e Viterbo e consentirà ai migliori classificati di accedere alle fasi regionali. Contestualmente, è previsto anche un Campionato Giovanile qualificante per i Campionati Nazionali Juniores.

Il vice Sindaco e Assessore allo Sport e Turismo Chiara Mestichelli:

“Con questo torneo intendiamo offrire alla città un evento di alto livello, capace di coniugare sport, cultura e promozione del territorio. Gli scacchi sono una disciplina universale, in grado di unire persone diverse e di valorizzare principi fondamentali come inclusione, rispetto e partecipazione. La Chiesa di San Domenico rappresenta inoltre una cornice di grande prestigio, ideale per esaltare l’importanza del nostro patrimonio storico e rafforzare il legame tra cultura e sport. Rieti si conferma così una città attenta allo sport e alla qualità delle iniziative, in grado di generare ricadute positive anche sul piano turistico ed economico”.