Tutela minori Fiumicino: dal convegno del 29 aprile emergono azioni su scuola e sport. Focus su prevenzione e sicurezza per i ragazzi.

La tutela minori Fiumicino al centro del convegno del 29 aprile che si è svolto nell’Aula Consiliare del Comune, il convegno “La tutela del minore tra diritti, psicologia e sport”, promosso con il patrocinio dell’amministrazione comunale e in collaborazione con SIULP Roma e SIULP Fiumicino.

Al centro, la tutela dei minori tra scuola, sport e contesti sociali, con un focus su bullismo, cyberbullismo e sicurezza negli ambienti educativi e sportivi.

L’iniziativa ha messo a confronto istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo sportivo su un tema che ha ricadute dirette sulla vita quotidiana delle famiglie. Tra i punti emersi: la necessità di rafforzare la prevenzione, costruire ambienti sicuri e applicare strumenti come il “safeguarding”, già previsto per la tutela dei giovani nello sport.

Ad aprire i lavori il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini e il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini.



“La tutela dei minori non può essere affrontata come un tema isolato – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – ma richiede una visione integrata, capace di mettere in relazione istituzioni, scuola, famiglie e associazionismo. Solo attraverso un lavoro coordinato è possibile intercettare in tempo i bisogni dei ragazzi e costruire contesti sicuri ed educativamente efficaci.”



“Il valore di incontri come questo – ha proseguito Baccini – sta proprio nella possibilità di creare connessioni tra chi, a vario titolo, si occupa dei più giovani. Non si tratta solo di prevenire criticità, ma di generare opportunità, offrendo ai ragazzi strumenti e riferimenti solidi per crescere in modo consapevole.”



“La nostra Amministrazione lavora proprio in questa direzione: rendere queste sinergie sempre più strutturate e continuative – ha concluso – per dare forza ad un modello di intervento che metta al centro la responsabilità condivisa. Un ringraziamento alle Forze dell’Ordine, il cui contributo quotidiano sul nostro territorio, rappresenta un presidio insostituibile di legalità e vicinanza alla comunità.”

Sono intervenuti, tra gli altri, il Garante dell’Infanzia e Adolescenza del Comune di Fiumicino Roberto Tasciotti, la presidente della Commissione VII Federica Cerulli, la giurista Federica Federici, la procuratrice federale FISI Stefania Cappa, il consigliere presso la Presidenza del Consiglio Michele Grillo, il presidente della Commissione Parakarate Luca Nicosanti e il campione di scherma Edoardo Munzone.

Dal confronto è emerso un dato condiviso: bullismo e cyberbullismo incidono non solo sul benessere psicologico dei ragazzi, ma anche sul rendimento scolastico e sulla partecipazione alle attività sportive. La prevenzione passa da ambienti educativi sicuri e da una rete tra scuola, sport e istituzioni.

Le conclusioni sono state affidate a Fabio Lauri, segretario nazionale SIULP. A moderare l’incontro Carmelo Mandalari, segretario SIULP Fiumicino.

Il documento di base del convegno sulla tutela dei minori richiama il diritto di questi ultimi a crescere in contesti sicuri, anche nello sport, e sottolinea il ruolo delle politiche pubbliche nel garantire inclusione e benessere, in linea con i principi di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e con il dovere di un’informazione corretta e verificata .

Per il territorio, il tema si traduce in una sfida concreta: rendere permanenti le sinergie tra scuola, associazioni sportive e istituzioni per intercettare precocemente situazioni di disagio e garantire ai minori spazi sicuri di crescita.

Il contrasto ad ogni forma di bullismo resta una priorità operativa, con l’obiettivo di intervenire prima che i segnali di disagio si trasformino in isolamento, perdita di fiducia o abbandono scolastico, in un contesto nazionale in cui, secondo i più recenti dati ISTAT, oltre il 20% dei ragazzi tra 11 e 17 anni dichiara di aver subito episodi di bullismo, anche attraverso il web, confermando la diffusione e la complessità del fenomeno.

